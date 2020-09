So ganz genau wollte es Herzog Ulrich gar nicht wissen. Seinen Sekretär wies der Regent im Jahre 1548 nur an, Johannes Brenz, den streitbaren Geistlichen aus Schwäbisch Hall, irgendwo in Württemberg vor den kaiserlichen Truppen zu verstecken. Mit der selbst auferlegten Wissenslücke verschaffte s...