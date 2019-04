Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 41-Jähriger am Montagvormittag nach einem Verkehrsunfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Der Mann war kurz nach elf Uhr mit seinem dreirädrigen Pedelec auf einem Fußverbindungsweg in der Straße Rübteile in Hengen unterwegs und wollte an der Einmündung zum Morgenäckerweg die Straße überqueren.

Mehrere Meter nach vorne geschleudert

Offenbar ohne anzuhalten wechselte der Pedelec-Fahrer auf die Fahrbahn und wurde dabei vom Sprinter eines 36 Jahre alten Mannes erfasst, der die Straße Rübteile in Richtung Ortsausgang befuhr. Der 41-Jährige wurde mehrere Meter nach vorne geschleudert und kam auf dem Asphalt zum Liegen. Die Beschädigungen an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mir zirka 20.000 Euro.

