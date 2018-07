Grafenberg / al

Das 38. Dorffest findet am 21. und 22. Juli statt. Start ist am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Festplatz bei der Rienzbühlhalle. Am Sonntag beginnt der zweite Festtag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Rienzbühlhalle. Ab 11 Uhr spielt dann das Harmonika-Orchester Grafenberg zum Frühschoppen.