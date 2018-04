Kultur 31 Bands und DJs an 24 Orten

Nürtingen / swp

Am 5. Mai. steigt die 21. Auflage der Nürtinger Musiknacht, der beliebten Veranstaltung, die Nürtingens Innenstadt zu einer großen Partyzone macht. Den Auftakt zur diesjährigen Musiknacht bestreiten „The Louisiana Funky Butts Brass Band“ im Großen Saal der Stadthalle K3N um 19 Uhr. Ab 20 Uhr legen dann insgesamt 31 Bands und DJs in 24 Locations los. Bei der Musiknacht treffen Dauerbrenner wie „Die Winters“, „Zoom“ oder „Dicke Fische“ auf Acts, die ihre Premiere feiern. Zu dem Dutzend Debütanten zählt Isabell Plaue, die in der siebten Staffel der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ ihr Talent unter Beweis gestellt hat. Das Jugendhaus am Bahnhof wird zur Bühne für einen der interessantesten Newcomer der europäischen Musikszene dieser Tage: Tóke ist dabei, die Reggae-Szene gehörig aufzumischen.

Wer nach fünf Stunden noch nicht genug hat, der kann nach ein Uhr bei der Mixed Music Party in der Green Bar, der After Musiknacht Party in der Brennbar, der Late Night Party im „Miss Sophie“, bei elektronischen Beats der „Rumpelkammer“ in der Jugendwerkstatt auf dem Areal der Alten Seegrasspinnerei und erstmals beim „Dynalog“ im Kulturverein Provisorium noch weiter tanzen und feiern. Damit Nachtschwärmer sich während der Nürtinger Musiknacht spontan orientieren können, bietet die Stadt einen interaktiven Stadtplan an. Per Smartphone sehen die Besucher unter www.nuertingen.de/geoportal/musiknacht auf einen Blick, welche Band in welcher Location auftritt.

Am Veranstaltungstag gibt es die Einlassbänder ab 18.30 Uhr an der Abendkasse in der Stadthalle K3N.