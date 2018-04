Kohlberg 25 Jahre im Dienst der Kirche

Kohlberg / swp

Ein seltenes Dienstjubiläum hat Pfarrer Harald Geyer in Kohlberg gefeiert: Am 1. April 1993 zog die Pfarrfamilie mit ihren drei Kindern in das Kohlberger Pfarrhaus ein. Am Ostersonntag, 11. April 1993 fand in der Kirche die Einsetzung des neuen Gemeindeleiters und Seelsorgers statt.

Im Gottesdienst am 15. April überraschten die Kirchengemeinderäte ihren Pfarrer mit einer Erinnerung an die Amtseinsetzung und an die Stationen im Laufe der vergangenen 25 Jahre. Es wurde deutlich, dass auch nach dieser Zeit keine Amtsmüdigkeit oder Abnutzungserscheinung in der Zusammenarbeit zwischen Pfarrer, Kirchengemeinderat und Gemeinde zu finden sind. Im Gegenteil, die Stimmung war geprägt von großer Freude, Dankbarkeit, gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung. Das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Der Segenswunsch für den Pfarrer und seine Familie, verbunden mit der Hoffnung auf weitere Jahre in Kohlberg, wurde mit dem Lied „Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg der vor dir liegt“, gesungen und begleitet durch den Posaunenchor zum Ausdruck gebracht.

Im Anschluss an den Gottesdienst war die Gemeinde noch zu einem Ständerling eingeladen. Es bot sich die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und Austausch vieler Erinnerungen.