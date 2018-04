Unfall 17-jähriger Rollerfahrer verletzt

Dettingen / swp

Am Donnerstagmittag ist ein 17-Jähriger mit seinem Motorroller auf der K 6712 von Dettingen in Richtung Kappishäusern unterwegs gewesen.

Vor der Steigung wollte der Jugendliche gegen 15 Uhr nach links in einen Feldweg abbiegen. Als er sich bereits zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet hatte, wurde er von einem Auto gestreift, welcher ebenfalls in Richtung Kappishäusern unterwegs war. Der Zweiradfahrer stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Der Autofahrer hielt an und beide unterhielten sich, ohne dass die Personalien ausgetauscht wurden. Später meldete der 17-Jährige den Unfall bei der Polizei.

Diese sucht nun Zeugen, welche Hinweise zum Fahrer des weinroten Renaults mit Esslinger Zulassung geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer (0 71 23) 92 40 zu melden.