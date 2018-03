Ludwigsburg Doppelspitze für den Tourismus

Ludwigsburg / Rena Weiss

Ende dieses Jahres wollen Mario Kreh und Elmar Kunz das neue Tourismuskonzept der Stadt Ludwigsburg fertiggestellt haben (die BZ berichtete). Seit Juli letzten Jahres ist Kreh Geschäftsführer des städtischen Eigenbetriebs Tourismus & Events. Seit Januar 2018 unterstützt ihn als Stellvertreter Elmar Kunz. Doch wer sind diese beiden Männer, die den Tourismus der Stadt voranbringen sollen? Die BZ hat mit beiden gesprochen.

„Wir wollen die Lebens- und Freizeitqualität in Ludwigsburg erhöhen“, sagt der 47-jährige Elmar Kunz. Kreh fügt noch hinzu, dass Ludwigsburg bereits einiges zu bieten hat. Und er sollte wissen, wovon er spricht: Beruflich zog es Kreh 16 Jahre lang nach Göppingen, doch seine Heimat ist und bleibt Ludwigsburg. „Es ist für mich eine große Chance meine Heimatstadt zu gestalten“, sagt der 40-Jährige.

Ein Konzept, viele Akteure

Was genau Kreh und Kunz mit der Barockstadt Ludwigsburg vorhaben, soll dieses Jahr in einem Tourismuskonzept festgehalten werden – die Stadt hatte bislang keines. Doch die beiden Geschäftsführer betonen, dass ein derartiges Konzept für eine Stadt wie Ludwigsburg nicht alleine machbar und umsetzbar ist. Deswegen haben sie am Mittwochnachmittag Akteure aus der Stadtverwaltung, der Gastronomie, der Hotellerie, den Sehenswürdigkeiten sowie des jeweiligen Tourismus-Marketing des Landes und der Region Stuttgart zu einer Auftaktveranstaltung eingeladen. Auch rund 300 Bürger werden für das Tourismuskonzept telefonisch befragt (die BZ berichtete).

Erstmals werden zudem die wirtschaftlichen Effekte des Tourismussektors ermittelt. Dabei wird unter anderem untersucht, welche Umsatzeffekte sich für die vom Tourismus profitierenden Branchen ergeben. Ein derartige Untersuchung lag der Stadt bislang noch nicht vor. „Unser fertiges Konzept wird über die Jahre kontinuierlich angepasst“, sagt Kunz, der die Federführung der Konzeptentwicklung übernommen hat.

Grund dafür sei, dass eine Stadt besonders im Tourismusbereich flexibel auf Außenwirkungen eingehen muss. „Unser Konzept wird verschiedene Schwerpunkte setzen“, ergänzt der stellvertretende Geschäftsführer. Ein Faktor, der großen Einfluss gerade auch in Ludwigsburg hat, ist die Konjunktur. Rund 80 Prozent der Übernachtungsgäste der Stadt seien Geschäftsreisende. „Hier wollen wir beispielsweise ansetzen, diese Personen davon zu überzeugen, auch privat unsere Stadt zu besuchen“, sagt Kunz.

Er weiß wovon er spricht: Kunz studierte an der Hochschule Worms Betriebswirtschaftslehre, sein Schwerpunkt war Tourismus- und Hotelmanagement. Bevor er im Januar seine Stelle in Ludwigsburg antrat, war er 21 Jahre als Partner bei einem Beratungsuntermen in Wiesbaden tätig, einer Firma, die Unternehmen zu Tourismus, Hotellerie und Kongressmarkt berät. Erfahrungen, die sich jetzt auch für Ludwigsburg bezahlt machen.

Doch das Tourismuskonzept sei nicht allein für Besucher der Stadt. „Tourismus wirkt zuerst für die Bürger, also die Ludwigsburger selbst“, sagt Kreh. Denn der städtische Eigenbetrieb ist auch verantwortlich für Veranstaltungen, wie die Venezianische Messe, dem Pferde- oder Weihnachtsmarkt. Kulturveranstaltungen seien nicht das einzige Standbein des Eigenbetriebs, betont Kreh. Auch der Betrieb diverser Veranstaltungsstätten wie das Forum, die MHP-Arena und die Musikhalle, ist Aufgabe des Eigenbetriebs. Veranstaltungen und Gebäude, die auch von den Ludwigsburgern besucht werden.

„Ludwigsburg ist mir persönlich vor allem durch die Schlossfestspiele bekannt“, sagt Elmar Kunz, der es gerade genießt, die Stadt kennenzulernen. „Ich bin begeistert davon, dass Kultur hier großgeschrieben wird sowie von der Vielfalt der Angebote“, ergänzt er. Kreh hingegen legt den privaten Fokus eher auf Sport. Das liege auch an seiner vorherigen Tätigkeit. Seit 2001 war er bei der Saltico management & marketing GmbH in Göppingen beschäftigt.

Unter anderem war er verantwortlich für die EWS Arena Göppingen. „Die Arena ist vergleichbar mit der MHP-Arena. Ich habe jetzt Handball gegen Basketball ausgetauscht“.

Ihre unterschiedlichen Interessen sowie ihre beruflichen Erfahrungen erleichtern den beiden die gemeinsame Arbeit. „Wir tauschen uns täglich aus und spielen uns die Bälle zu“, sagen beide und freuen sich auf das laufende Jubiläumsjahr.