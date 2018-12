Schauspiel Zehn „Alice(s)“ im Wunderland

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Eine graue, dominierende Mauer. Dahinter drei Baumwipfel, davor Kunstrasen. So präsentiert sich das Bühnenbild bei der Werkstattinszenierung des dritten Studienjahrs Schauspiel in Ludwigsburg bei der Premiere am Mittwoch von „Alice(s)“. Zehn Studenten der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg schleichen an der Betonmauer entlang, versuchen auf Zehenspitzen stehend, die Oberkante der Mauer zu erreichen. Es gelingt keinem. Sie sind gefangen in einer irrealen Welt, stets auf der Suche nach der eigenen Identität.

Das Theaterstück basiert auf Lewis Carrolls Romanen „Alice im Wunderland“ (1865) und „Alice hinter den Spiegeln“ (1871). Die Fassung von Pedro Martins Beja aber orientiert sich nur am Rande an Carrolls Klassikern. Statt einer Alice stehen in Ludwigsburg gleich zehn davon auf der Bühne. Eine gleicht der anderen – zumindest auf den ersten Blick. Ein blaues Kleidchen, weiße Strümpfe und Turnschuhe sowie rot lackierte Nägel. So treten die Alices auf, ob männlich oder weiblich, sie tragen die Uniform des kleinen Mädchens, das durch ein Loch in die verkehrte Welt fällt.

Modernisierte Figuren

Die zahlreichen Alices schlüpfen nacheinander, manchmal auch miteinander, in Sequenzen aus der Romanvorlage. In absurde Konversationen verwickelt, Monologe führend, treffen sie auf moderne Versionen der Grinsekatze, des verrückten Hutmachers und des Herzkönigs und der Herzkönigin, die jedoch nicht klar zu identifizieren sind. Das Königspaar etwa, in Carrolls Version Crocket spielend, tritt in der modernisierten Fassung als Golferpaar auf, gespielt von Arne Löber und Sarah Palarczyk. Das Paar sagt aber auch das Gedicht vom „Walross und dem Zimmermann“ auf, das in der Ursprungsfassung von den Cousins Tweedledum und Tweedledee rezitiert wird. Die Figuren verschwimmen. Alice, stets auf der Suche nach einem Weg nach Hause und zu sich selbst, zeigt in jeder Sequenz eine andere Facette. Wirken die zehn Personen in den blauen Kleidern angeglichen, fast entindividualisiert, zeigen sich im Laufe des Stücks individuelle Facetten der jeweiligen Darsteller, die allesamt auf hohem Niveau und überaus professionell spielen. Die stimmgewaltige Luzia Oppermann, bleich und zerbrechlich wirkend, trifft auf Simon Kluth, der schwarz gekleideten Figur mit goldenen Kreolen.

Florian Gerteis zeigt eine humoristische Alice mit Stuntman-Qualitäten. Nicht nur ein Mal stürzt der Student mit den Glitzer-Knie- und Ellbogenschonern von der Mauer oder wirft sich in absurden Sequenzen mit Kim Patrick Biele, der es schafft, vertrauensvoll und im nächsten Moment brutal zu wirken, auf den Boden. Jede Alice hat etwas Individuelles an sich, bei genauerem Hinschauen sind die Kleider auch alle unterschiedlich blau und die Turnschuhe weiß, aber verschieden. Maria Joao Kreth d’Oreys Kleid ist aus Seide, Lily Joshin Franks Haare sind blau, Silva Bielers Lockenkopf fällt auf, ebenso der Schnurrbart von Jonathan Peller. Oberflächlich entindividualisiert, ist doch jeder Darsteller einzigartig. Eine eineinhalbstündige Reise in eine Welt zwischen Absurdität und Realem, auf der Suche nach der eigenen Identität, fernab von Gender-Klischees.

Info Freitag und Samstag ist das Stück noch im Akademiehof 1 zu sehen. Karten kosten 8, ermäßigt 5 Euro.