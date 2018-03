Ludwigsburg Wie sicher ist das Schloss?

Ludwigsburg / Rena Weiss

Michael Hörmann ist Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg, zu dem das Residenzschloss Ludwigsburg gehört. Er sagt: „Nach Stand heute sind wir sehr zufrieden mit der Sicherheit im Schloss“. Anlass für die Überprüfung der aktuellen Standards war ein Maßnahmenkatalog des Landesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Dieser richtete sich an alle Staatlichen Museen des Landes, die dem Mi­nisterium unterstellt sind. Inhalt ist unter anderem die Vernetzung der Sicherheitsbeauftragten innerhalb der Museen, doch nähere Details gibt das Ministerium nicht preis. „Wir wollen Diebstähle und Einbrüche so unmöglich wie möglich machen“, sagt Dr. Denise Burgert, Pressesprecherin. Deswegen könne das Ministerium den Maßnahmenkatalog nicht veröffentlichen. Eines verrate sie auf BZ-Nachfrage doch: Neben den Sicherheitskräften beinhaltet der Katalog auch bauliche Maßnahmen.

Details sind keine bekannt

Auch Hörmann gibt sich bedeckt, erklärt aber, dass ihm der Katalog bekannt sei und die SSG deswegen ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen überprüften. Für die Schlösser und Gärten sei der Katalog nicht verpflichtend, da sie dem Finanzministerium unterstellt sind. Die Zuständigkeitsfrage im Residenzschloss Ludwigsburg sei jedoch keine einfache, da sich in der Schlossanlage mehrere Museen befinden, die unter anderem auch zu staatlichen Museen gehören: Das Württembergische Landesmuseum in Stuttgart stellt die Stücke der Keramik- und Modemuseen zur Verfügung und die Werke in der Barockgalerie gehören zur Stuttgarter Staatsgalerie. „Wir sind jedoch verantwortlich für die Sicherheit im Schloss“, sagt Hörmann und gibt zumindest einen kleinen Einblick in die Vorkehrungen.

Ein großer indirekter Diebstahlschutz sei die Verkäuflichkeit der Werke. Wenn es schwer zu verkaufen ist, weil es beispielsweise sehr bekannt ist oder auch eine gewisse Größe hat, dann schütze sich der Kunstgegenstand selbst vor Diebstahl, weil er schwer unbemerkt aus den Gebäuden geschmuggelt werden kann. Daher seien die Sicherheitsvorkehrungen bei kleinen Stücken auch meist größer. Ein hoher Materialwert hingegen sei ebenfalls reizvoll für Diebe. „Wenn die Diebe beispielsweise etwas einschmelzen können, dann sind die Gegenstände extrem gefährdet“, sagt der Geschäftsführer und Historiker, „allerdings wissen wir natürlich, welche Stücke sehr begehrt sind.“ Diese werden dann nicht ausgestellt oder nur mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen.

Allgemein ist das Ludwigsburger Schloss mit verschiedenen Systemen gesichert, die voneinander unabhängig sind. Wenn eines ausfällt, dann greifen die anderen immer noch – so zumindest in der Theorie. Doch Hörmann beruhigt: „Ich bin seit 30 Jahren im Museumsdienst und habe erst einen Diebstahl mitbekommen.“

Dennoch, sie können passieren und egal wie selten, oft richten die Täter einen hohen Schaden an. So auch im Falle des Badischen Landesmuseums. Im Herbst 2016 und im Frühjahr 2017 wurden hier zwei Kunstwerke gestohlen. Darunter das Diadem von Großherzogin Hilda von Baden im Wert von 1,2 Millionen Euro. „Doch hier geht es ja zusätzlich auch um das kulturelle Gut“, sagt Pressesprecherin Burgert.

Die beiden Diebstähle waren der Anlass für die Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Kunstministeriums mit Vertretern des Landeskriminalamts, dem Landesbetrieb Vermögen und Bau sowie der zwölf staatlichen Museen. Ergebnis: besagter Maßnahmenkatalog. „Die Museen des Landes haben ein hohes Sicherheitsniveau und wurden in den vergangenen Jahrzehnten nur ganz selten Opfer von größeren Straftaten“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums und Burgert fügt hinzu: „100-prozentige Sicherheit gibt es nie, doch wir wollen immer besser werden.“ Denn die beiden Diebstähle haben gezeigt: Hier waren Profis am Werk.

Menschen sind unberechenbar

So auch die Einschätzung Hörmanns: „Ein solcher Diebstahl bedarf einer erheblichen Recherche und kriminellem Wissen.“ Auch deswegen werden die Sicherheitsstandards regelmäßig kontrolliert und verbessert. „Wir haben nach den Diebstählen in Baden zwei bis drei Sachen geändert. Allerdings sind wir solide geschützt“, sagt Hörmann.

Der Katalog schlägt beispielsweise vor, einen Securitybeauftragten zu benennen, der alle Arbeiten koordiniert. Das gebe es im Schloss Ludwigsburg bereits. Zudem wird das Sicherheitspersonal streng kontrolliert. Bei SSG-Bewachungsfirmen gibt es eine europaweite Ausschreibung. In Ludwigsburg arbeitet die Institution seit Jahren mit denselben Mitarbeitern. Die angestellte Firma überprüft bei jedem Mitarbeiter den Hintergrund und auch die SSG überprüfen das Personal vor der Einstellung. „Wir sind in Ludwigsburg sehr personalstark unterwegs und es gibt keinen Tag, an dem das Schloss nicht personell bewacht wird“, sagt Hörmann und ergänzt: „Die Bewachung durch Menschen ist ein fester Bestandteil, denn die sind nicht berechenbar.“