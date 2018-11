Gemeinderat Weitere Stellplätze am Friedhof

Tamm / Michaela Glemser

Die Bauarbeiten am Friedhofsvorplatz haben begonnen. Doch statt der geplanten 21 Stellplätze und vier Behindertenparkplätze wollen die Verantwortlichen der Gemeinde noch zwölf weitere errichten lassen. Notwendig ist dies, weil für den Neubau des Evangelischen Gemeindehauses, der das Johannes-Brenz-Haus in der Silcherstraße ersetzen soll, nach aktuellen Berechnungen bis zu 40 Stellplätze nachgewiesen werden müssen. Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde selbst können jedoch nur drei Stellplätze auf ihrem eigenen Grundstück verwirklichen. Daher sollen sie die Parkplätze am Friedhof für ihr Gemeindehaus mitnutzen können.

Kompensationsgeschäft

Nach dem Umbau auf dem Friedhofsvorplatz stehen dort 37 Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Mehrkosten belaufen sich auf rund 27 000 Euro plus Ingenieurkosten in Höhe von 3000 Euro. Weitere 30 000 Euro soll der Ringschluss der bestehenden Fahrgasse auf dem Friedhofsvorplatz kosten.

Bürgermeister Martin Bernhard verwies in der jüngsten Ratssitzung darauf, dass die evangelische Kirchengemeinde bereit sei, einen Teil ihres Grundstücks, der nicht mehr für den Neubau des Gemeindehauses benötigt werde, an den benachbarten Kindergarten in der Silcherstraße abzutreten. In den vergangenen Jahren hatte der Kindergarten diesen Flächenanteil bereits genutzt und soll dies auch weiterhin machen dürfen. „Mir ist dieses Kompensationsgeschäft zwischen der Kirchengemeinde und der bürgerlichen Gemeinde nicht ganz klar“, erklärte Susanne Weber von der Liste Lebenswertes Tamm (LLT) und enthielt sich bei der anschließenden Abstimmung. Ihre Fraktionskollegen votierten jedoch gemeinsam mit den Fraktionen der AWV und der CDU für die Herstellung der zusätzlichen Stellplätze und den Ringschluss der Fahrgasse. Auch die Mitglieder der Grünen im Gemeinderat schlossen sich diesem Antrag an.

Die SPD-Fraktion stimmte erneut gegen die Umgestaltung des Friedhofsvorplatzes. „Diese Maßnahme ist nicht unbedingt notwendig und kostet uns rund 400 000 Euro. Dieses Geld benötigen wir dringender für die Vorhaben im Bereich der Bildung und Betreuung“, machte SPD-Gemeinderat Alexander Maier deutlich. Sobald die Verantwortlichen der Evangelischen Kirchengemeinde wissen, wie viele Stellplätze sie konkret für ihren Gemeindehausneubau nachweisen müssen, soll eine entsprechende Übernahme geregelt werden. Die Parkplätze können auch für Veranstaltungen in der Kelter im nahen alten Ortskern zur Verfügung stehen.