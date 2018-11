Gericht Wegen Nähkurs vor Gericht

Ludwigsburg / Heike Rommel

Innerhalb eines Zivilrechtsstreits um einen Parkplatz in der Tiefgarage des Ludwigsburger Uhlandareals konnte Richter Achim Wiedwald keine Einigung zwischen den Parteien erreichen. Er muss einen Beschluss darüber fassen, ob eine Autofahrerin damit, dass sie ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Physiotherapeuten abgestellt hat, eine Besitzstörung begangen hat. Zwei Parkplätze in der Tiefgarage gehören dem Physiotherapeuten. So viel stand vor Gericht fest. Der Mann bezahlt diese Parkplätze, damit seine Patienten pünktlich zu ihren Terminen kommen und nicht lange nach einer Parklücke suchen müssen. Nun stellte aber am 15. März eine Frau auf einem dieser Parkplätze ihren Wagen ab. Sie besuchte einen Nähkurs.

Das passiert öfters

So etwas, sagte der Therapeut vor Gericht, passiere ihm ständig. Normalerweise gehe er in den Frisörsalon und ins Fitness-Studio, um zu fragen, wer auf seinem Parkplatz steht. Auf die Idee, dass die Fremdparkerin in einem Nähkurs sitzen könnte, kam er nicht. So musste er an jenem Tag wegen der Näherin eine Stunde länger arbeiten, weil seine Patienten nicht parken konnten. Da riss ihm der Geduldsfaden, wie er sagte, und er erstattete Anzeige wegen Besitzstörung. Die Beklagte sollte eine Unterlassungserklärung abgeben, was sie aber nicht tat. Der Kläger, kritisierte sie, hätte Wochen später, nachdem sie dessen Parkplatz benutzt hat, 125 Euro von ihr verlangt. Die hat sie nicht bezahlt. Vom Richter musste sich die Frau darauf hinweisen lassen, dass an dem Parkplatz ein Schild mit den Worten „widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt“ hängt. Abschleppkosten, erklärte der Richter, beliefen sich schnell mal auf 400 Euro.

Zettel statt Anwalt gefordert

„Ich habe das Schild gar nicht gesehen“, beteuerte die Autofahrerin. Sie meinte, der Physiotherapeut hätte ihr ja auch einen Zettel an die Windschutzscheibe hängen können, anstatt gleich zum Anwalt zu rennen. „Mir geht es ums Prinzip“, zeigte sich die Autofahrerin nicht einverstanden mit einer Unterlassungserklärung. „Mir auch“, konterte der Physiotherapeut. Der Richter unternahm den Versuch, die streitenden Parteien darauf zu einigen, dass die Autofahrerin 80 Prozent der Gerichtskosten bezahlt, das Parken bei der Physiotherapie unterlässt, und der Therapeut 20 Prozent der Gerichtskosten übernimmt. Dieser Versuch scheiterte, da beide auf ihr Recht bestanden. Der Gerichtsbeschluss wird nun am Freitag, 23. November, um 12 Uhr verkündet.