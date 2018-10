Dürre Wasserreserven reichen aus

Landkreis Ludwigsburg / Carolin Domke

Endlich sind sie da. Die lang ersehnten Regentropfen. Doch wirklich befriedigend war es noch nicht, was da die letzten Tage vom Himmel kam. „Wir hoffen auf andauernden Landregen, damit sich der Boden nach und nach wieder vollsaugen kann“, erklärt Anette Hochmuth, Sprecherin der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Bei der lang anhaltenden Trockenheit, die sich über die vergangenen Monate gezogen hat, stellt sich die Frage, ob es nicht mit dem Grundwasser langsam knapp wird oder zu anderweitigen Problemen wegen der Dürre im Landkreis kommt.

Tendenz rückläufig

Tatsächlich, so das Landratsamt Ludwigsburg, „liegen die Grundwasserstände und Quellschüttungen in Baden-Württemberg auf unterdurchschnittlichem Niveau und haben eine rückläufige Tendenz.“ Mittlerweile sei der Bodenwasserspeicher komplett entleert und nur andauernder Niederschlag über Wochen könne diesen wieder auffüllen. Im Landkreis Ludwigsburg sei das Niveau zwar niedrig, mit Engpässen rechnet das Landratsamt jedoch nicht. Denn natürliche Schwankungen seien über das Jahr normal. Das zeigt auch die Grafik Grundwasser-Messstelle P II Lemberg für das Gebiet Neckar-Rems rechts. So ist es im Sommer üblich, dass sich das Grundwasser nur wenig bis gar nicht füllt (GW-Minimum). Erst im Winter bis zum Frühjahr steigt der Pegel wieder an (GW-Maximum). Weiterhin werden die Wasserversorgung und die Oberflächengewässer aufmerksam beobachtet, falls es zu Engpässen kommen sollte.

Bilder mit ausgetrockneten Flüssen und Seen gingen ebenso durch die Medien. Durch Stauhaltungen wurde allerdings auf dem Neckar ein konstanter Wasserstand gehalten, wodurch die Schifffahrt nicht eingeschränkt werden musste, teilt das Landratsamt mit. Hingegen wurden größere Rasenflächen in den Städten und Gemeinden in Mitleidenschaft gezogen. Ein ausreichendes Gießen war wegen des personellen Aufwands nicht machbar, erklärt Hochmuth.

Um den Wasserverbrauch in Bietigheim-Bissingen im Rahmen zu halten, wurde zudem bewusst auf größere Neupflanzungen verzichtet. „Beim Wechselflor in den Beeten und Kübeln wurden spezielle Pflanzensubstrate verwendet, welche Wasser gut speichern“, erklärt die Sprecherin. Aktuell gebe es keine speziellen Probleme mit der Trockenheit.

Auch im Bereich der Trinkwasserversorgung sieht es gut aus. Die Kommunen des Landkreises werden zu Dreiviertel aus der Fernwasserversorgung aus dem Bodenseewasser und Landeswasser gedeckt und nur zu einem Viertel aus dem Eigenwasservorkommen. „Die Versorgung ist daher gesichert“, bestätigt das Landratsamt.

Langfristig kritisch

Kritisch könne es bei der anhaltenden Dürre für Obstbäume und Reben werden. Langfristig könnte ein niedriger Grundwasserspiegel erheblichen Schaden verursachen, sofern das Normalniveau nicht erreicht wird. Die Erklärung des Landratsamts: „Dazu müsste es von Oktober bis März täglich fünf Millimeter Regen geben, also 900 Millimeter pro Quadratmeter, um das bisherige Manko auszugleichen.“