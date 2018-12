Haushalt Viel Ablehnung im Gemeinderat

Ludwigsburg / Uwe Roth

Der Gemeinderat von Ludwigsburg hat am Donnerstag mit knapper Mehrheit den Haushaltsplan für nächstes Jahr verabschiedet. Die Fraktionen der Grünen und SPD sowie die Gruppe Ökolinx lehnten den Haushalt geschlossen ab. Die Rathausspitze musste deswegen 17 Nein- gegenüber 21 Ja-Stimmen zur Kenntnis nehmen. Zwei Gemeinderäte, die mutmaßlich ebenfalls mit Nein gestimmt hätten, fehlten in der Sitzung. Mit ihrer Anwesenheit wäre das Ergebnis wohl noch knapper ausgefallen. Die Kritik der Abstimmungsgegner richtete sich nicht vordergründig gegen das Zahlenwerk des Kämmerers Ulrich Kiedaisch. Grüne und SPD begründeten ihren Widerstand vielmehr mit ihrer wachsenden Verärgerung über den Oberbürgermeister. Vor allem SPD-Fraktionsvorsitzende Margit Liepins äußerte sich sehr empört darüber, wie der OB aus ihrer Sicht zum Teil respektlos mit der Fraktion umgeht.

Werner Spec hatte in den vorangegangenen Sitzungen die - von ihm aus gesehen links sitzenden - Gemeinderäte immer wieder mit dem Vorwurf provoziert, Grüne und SPD würden die Anstrengungen der Verwaltung um eine bessere Luft in der Stadt immer wieder boykottieren, in dem sie versuchten, die Finanzierung eines BRT-System zu sabotieren. Botschaft des OB: Sollte es in Ludwigsburg zu einem Dieselfahrverbot kommen, sei im linken Lager des Gemeinderats die Ursache zu suchen.

Anfänglich war die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres friedlich angelegt. Doch das hielt nicht lange an. Die Ratsmitglieder hatten ihre Geschenke erhalten. Auf der Projektionswand waren Impressionen aus 2018 zu sehen. Ludwigsburg feierte 300 Jahre Stadtrecht. Das ergab viele schöne Fotos. Dazu wurde der Sitzungssaal mit Meditationsmusik beschallt. Der Stadtkämmerer berichtete, dass 37 Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf gestellt worden seien. Viele Wünsche aus den Fraktionen hätten berücksichtigt werden können. Der Ausblick ins kommende Jahr sei erfreulich: So wird die Stadt 2019 im Ergebnishaushalt ein voraussichtliches Plus von drei Millionen Euro erzielen. Der Bedarf an Finanzmitteln wurde von 16 auf 6,4 Millionen Euro gesenkt. Kredite darf die Verwaltung 2019 keine aufnehmen. Darüber hinaus musste sie hinter 40 der geplanten 90 neuen Stellen einen Sperrvermerk setzen, um im Personalbereich bis zu einer Million Euro zusätzlich einzusparen. Kiedaisch stellte am Ende fest: „Es gibt keinen wirklichen Grund mehr, den Haushalt abzulehnen.“

Von CDU und Freien Wählern erhielt die Verwaltung dafür einiges Lob. CDU-Fraktionschef Klaus Herrman sagte: „Man sieht, es geht voran in der Stadt.“ Er verteidigte den Sperrvermerk hinter den Planstellen. Keine andere Stadt habe in den vergangenen Jahren die Zahl der Mitarbeiter derart erhöht wie Ludwigsburg. Ausdrücklich betonte er, dass sich die CDU zu den BRT-Plänen bekenne und dafür auch zu Kompromissen bereit sei. FW-Fraktionschef Reinhardt Weiss anerkannte, dass sich die Verwaltung bemüht habe, die Investitionen zu strecken. Dennoch müsse ein unabhängiges Controlling ein strenges Auge auf des Baukosten habe. Insgesamt sei es ein Haushalt „mit Augenmaß“.

Konter gegen den Angriff

Das sehen die Grünen anders: Der Haushalt entspreche nicht „den Herausforderungen der Zeit“ wie generationengerechte Finanzen, nachhaltige Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz, so das Fazit vom Fraktionsvorsitzenden Michael Vierling. Die Angriffe des OB konterte er, in dem er den Spieß umdrehte: Sollte der Verwaltungsgerichtshof nächstes Jahr Fahrverbote für Ludwigsburg verhängen, dann könnten sich die Bürger „dafür beim Oberbürgermeister bedanken, der jahrelang die Stadtbahn verzögert hat und der fast null Engagement bei der Realisierung des Radroutenkonzepts gezeigt hat“. OB Spec reagierte auf das knappe Abstimmungsergebnis wiederum sehr emotional, in dem er seine Angriffe aus den vergangenen Sitzungen wiederholte. In seiner Brandrede bezog er sich erneut auf Landrat Dr. Rainer Haas, dem er vorwirft, sich nicht an Absprachen zu halten. Ausdrücklich hingegen lobte er „das bürgerliche Lager“, von dem im Gegensatz zu den Grünen „klare Signale“ kämen, die Luft in der Stadt verbessern zu wollen.