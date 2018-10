Polizei Überfall mitten am Tag

Überfall mitten am Tag

Ludwigsburg / bz

Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen Raub und Körperverletzung gegen bislang noch unbekannte Täter. Das teilt sie in einer Mitteilung mit.

Nachdem am Sonntag um 15.30 Uhr, ein 41 Jahre alter Mann laut einer Polizeimitteilung eine Bar im Bereich des Bahnhofs in Ludwigsburg verlassen hatte, sollen ihn mehrere Täter von hinten brutal überfallen haben. Die Räuber hielten ihn fest und schlugen ihrem Opfer brutal ins Gesicht, was zur Folge hatte, dass er zu Boden fiel.

Anschließend, so die Polizeidirektion in ihrer Mitteilung, forderten die Unbekannten den Mann mit Gewaltandrohung auf, seine Tasche zu leeren. Die Täter nahmen den Geldbeutel, ein Handy sowie persönliche Dokumente des 41-Jährigen an sich.

Im Geldbeutel befand sich laut der Polizei eine dreistellige Bargeldsumme. Hinsichtlich der Täter ist bisher nur bekannt, dass es sich um etwa 4 bis 5 Personen gehandelt haben soll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Überfall am helllichten Tag geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg unter Telefon (07141) 189, in Verbindung zu setzen.