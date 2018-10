Veranstaltung Turnfest kommt nach Ludwigsburg

Ludwigsburg / bz

Das baden-württembergische Landesturnfest 2020 des Badischen und Schwäbischen Turnerbunds unter dem Motto „gemeinsam einzigartig“ findet vom 21. bis 24. Mai 2020 in Ludwigsburg statt. Das haben Ludwigsburgs Oberbürgermeister Werner Spec und der Präsident des Schwäbischen Turnerbunds, Wolfgang Drexler, schriftlich bei der Vertragsunterzeichnung im Blühenden Barock in Ludwigsburg besiegelt, teilen die Stadtverwaltung und der Turnerbund mit.

Die Stadt Ludwigsburg ist zum sechsten Mal Austragungsort des Landesturnfests. Beide Vertragspartner, die Stadt Ludwigsburg und die beiden Turnerbünde werden nun grundsätzliche Strukturen schaffen, um die vielfältigen Aufgaben des Landesturnfestes zu bewältigen. Schließlich sollen die bis zu 15 000 Teilnehmer sowie die rund 100 000 Besucher gut beherbergt, versorgt, transportiert und unterhalten werden. In all diesen Fragen wird sehr eng auf Verbands-, Turngau-, Vereins- und Stadtebene zusammengearbeitet.

700 Vereine dabei

Dabei sind bei mehr als 500 Wettkämpfen und Wettbewerben bis zu 15 000 Teilnehmer aus etwa 700 Vereinen. Sie ermitteln an vier Tagen Turnfest- und Pokalsieger sowie Baden-Württembergische Meister.

Auch bei den besonderen Wettkampfangeboten wie dem Vereinsteamwettkampf (VTW) oder „Der besondere Wettbewerb“ (DbW) gehte es, so steht in der Mitteilung, in besonderem Maße um das Gemeinschaftserlebnis. Darüber hinaus sollen beim Landesturnfest Menschen mit Behinderung (Inklusion) in das Programm eingebunden werden.