Weihnachtssingen Tausendstimmiger Chor

Was wir andern taten, / sei getan für dich, / dass bekennen jeder muss, / Christkind kam für mich.“ Mal ehrlich: Woher stammen diese Zeilen? Aus der dritten Strophe des Weihnachtsliedes „Fröhliche Weihnacht überall“. Klar im Vorteil war am Sonntagnachmittag, wer im Foyer das Ludwigsburger Liederheft gekauft hatte. Denn beim Advents- und Weihnachtssingen, das zum neunten Mal im Ludwigsburger Forum unter der Gesamtleitung von Musikprofessor Siegfried Bauer stattfand, war Textsicherheit gefragt.

Stimmgewaltige Beteiligung

„Zum Singen brauchen Sie unbedingt das blaue Liederheft“, stimmte Siegfried Bauer das Publikum auf die Veranstaltung ein. „Außer Sie kennen alle Lieder auswendig…“. Alle Lieder kannten die über 1000 Besucher im vollbesetzten Theatersaal nicht auswendig, das hielt sie aber nicht davon ab, sich neben den über 200 Chorsängern und -sängerinnen stimmgewaltig mit einzubringen. Nach der instrumentalen Eröffnung durch das 1. Orchester der Harmonika-Gemeinschaft Ludwigsburg unter der Leitung von Ute Matt, war das von Chor und Publikum gesungene „Macht hoch die Tür“ der erste gemeinsame Einsatz. „Warum steht der Chor und Sie sitzen?“, fragte Siegfried Bauer. „Weil man im Stehen besser singen kann“, so seine Erklärung und gleichzeitig die Aufforderung ans Publikum, es dem Chor gleich zu tun - und so tatsächlich noch kräftiger mitzusingen.

Einen beeindruckenden Querschnitt ihres Könnens gaben die verschiedenen Chöre mit bekannten und weniger bekannten Weihnachtsliedern. Neben den Kleinsten des Schulchors der Friedensschule, der „singenden Grundschule“, und den Sing-Klassen der Kasteneckschule Freiberg überzeugte der Jugendchor der Strohgäukantorei und der Kinder- und Teeniechor an der Ulrichskirche Pflugfelden das begeisterte Publikum.

Chor zusammengestellt

Der Kammerchor der Ulrichskirche „Die Motten“ präsentierte „Christmas In The Old Man’s Hat“, der Gospelchor „Vocal Spirit“ interpretierte „Child Of The Promis“ und ChorForum (der nichts mit dem Forum an sich zu tun hat) eine neue Version des Gospelklassikers „Go Tell It On The Mountain“.

Besonders beeindruckte bei dem Konzert das Frauenensemble „SINGfonie“ mit a capella vorgetragenem „Es steht ein Lind‘ im Himmelreich“ und einer bewegenden Darbietung des Wiegenliedes „Cradle Hymn“.

Extra für das Advents- und Weihnachtssingen wurde der Ludwigsburger Weihnachtschor zusammengestellt, bei dem nicht nur Chormitglieder, sondern jeder mitmachen kann. Dazwischen sangen Chor und Besucher immer wieder gemeinsam, wie bei „Hört, der Engel helle Lieder“, dessen „Gloria in excelsis Deo“ mit Inbrunst dargeboten wurde. Mehrstimmig erklang zwischen Bühne, Parkett und Hochparkett der Kanon „Ehre sei Gott in der Höhe“, von Siegfried Bauer mit einem „wunderbar“ gelobt.

Zu „O du fröhliche“ kamen die drei- bis achtjährigen Kinder des musikalischen Mitmachprogramms auf die Bühne und untermalten klanglich die Weihnachtsgeschichte „Die himmlische Musik“.

Ein von Publikum und allen Chören angestimmtes, schwungvolles „We Wish You A Merry Christmas“ beendete nach fast zwei Stunden die gelungene Einstimmung auf Weihnachten.

„Das könnte bei mir eine Tradition werden, hier jedes Jahr hinzugehen“, so eine Besucherin, die zum ersten Mal dabei war. „Auf jeden Fall geht man beschwingt in die Weihnachtstage.“