Ludwigsburg Tamm als Filmkulisse und Tatort

Von Ifigenia Stogios

Lauter Cowboys und Frauen in langen Röcken und imposanten Hüten waren dieser Tage in Tamm unterwegs. Nicht etwa, weil der Tammer Westernreitclub ein Fest veranstaltet hatte, sondern weil das Filmteam Bavaria Fiction Szenen für die ZDF-Krimiserie „SOKO-Stuttgart“ drehte. In den drei Tagen, von Montag bis Mittwoch, produzierte das Team 17 Minuten der 243. Folge „Gelobtes Land“. Dahinter steckt eine Menge Arbeit, genauer gesagt täglich acht bis neun Stunden. Das weiß Produktionsleiter Rolf Steinacker: „Wir betreiben einen unheimlichen Aufwand.“

Üppige Bilder

Doch die Mühe lohnt sich, da er mit dem Endergebnis deutlich zufrieden ist. „Wir haben unheimlich Glück mit dem Wetter gehabt“, freute er sich. Die größte Herausforderung für ihn ist „schöne und üppige Bilder zu erstellen“. Wie er verriet, machten die Einheimischen gut mit und verhinderten die Dreharbeiten in keinster Weise. In der Folge geht es um einen Mord im Cowboy-Club. Das Opfer wird mit einem Messer erstochen. Alle Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der Täter aus dem Kreis der Clubmitglieder stammt.

Also ging es erst mal darum, einen passenden Drehort in der Region Stuttgart zu finden, was sich als nicht so leicht erwies. Doch durch einen Mitarbeiter, der das Pfingstfest der Westernreitclubs besucht hatte, kam ein Kontakt zum Verein zustande.

Jens Karjoth, der zum Vorstand der Vereins gehört, berichtet, er habe beim ersten Telefonat die Filmproduktionsfirma mit der gleichnamigen Versicherung verwechselt. „Ich habe meinen Ansprechpartner für einen Versicherungsvertreter gehalten und habe ihn reden lassen“, erinnert er sich lachend.

Auf die Zusammenarbeit freute er sich sehr. „Es ging ganz schnell, bis es zu den ersten Mails kam. Der komplette Verein war da. Wir haben auch zwei Pferde zum Drehen bereit gestellt. Zwei Drittel der Komparsen stammen vom Verein.“

Viele Schaulustige

Schaulustige verfolgten die Dreharbeiten am Mittwoch mit großem Interesse, dabei waren auch Kleinkinder, obwohl es schon dunkel geworden war. Das Filmset befand sich in der Unterriexinger Straße, dort, wo die zwei Hütten des Westernreitclubs stehen und das Pfingstfest stattfindet. Ein imposanter roter Oldtimer-Wagen zog die Blicke auf sich. Mit dem Wagen waren die Ermittler in Cowboy-Kostümen zum Fest gefahren. Sie parkten direkt vor einem Tor, das zum Fest einlud. Auf dem Tor war ein Schild mit der Beschriftung „Neckar Cowboys“ zu erkennen. Weiter hinten zündete Ulrich Burckhard, der zuständig für den Kulissenbau ist, ein großes Lagerfeuer, während die Schauspieler eine Pause machten.

Direkt gegenüber von der Saloon-Hütte des Vereins war nun eine weitere Hütte zu sehen. Sie stellte das Lokal „Best Western Funerals“ (beste westliche Beerdigungen) dar. Gebaut hat sie Burckhardt, ebenso wie eine große Tanzfläche und eine Galge. Über eine Woche arbeitete er mit drei weiteren Kollegen an den Kulissen. Seit zehn Jahren baut er Kulissen für die „SOKO-Serie“. Zum Endergebnis sagte er sichtlich zufrieden: „Das ist so was von abgefahren.“