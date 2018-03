Aktionstag Tag der Archive

Ludwigsburg / bz

Am Samstag, 3. März, findet der bundesweite Tag der Archive statt. In Ludwigsburg beteiligen sich an diesem Aktionstag das Landesarchiv mit dem Staatsarchiv und dem Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut sowie das Stadtarchiv. Alle drei Einrichtungen ermöglichen an diesem Tag einen Blick hinter die Kulissen, teilt Martin Häussermann, Landesarchivar, mit.

Im Staatsarchiv gibt es von 13 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür im Zeughaus. Dort kann man in Kurzführungen zu verschiedenen Themen Einblick in die normalerweise für das Publikum verschlossenen Magazinräume bekommen. Es gibt jede Menge Sonderaktionen für die Besucher.

Das Institut für Archiv- und Bibliotheksgut im gegenüberliegenden Arsenalbau bietet am Nachmittag stündlich Führungen durch seine Restaurierungs- und Reprografiewerkstätten an. Das Stadtarchiv Ludwigsburg bietet um 11 und 14 Uhr eine Führung durch seine Magazinräume in der Mathildenstraße an. Eröffnet wird der Aktionstag am Freitag, 2. März, 19 Uhr, mit einer Lesung mit Rudolf Guckelsberger. Er bringt Auswandererbriefe von Donauschwaben aus zahlreichen Archiven zu Gehör.