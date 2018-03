Ludwigsburg Studie zu höhenverstellbaren Tischen

Ludwigsburg / Rena Weiss

Mit dem Eintritt in die Grundschule sitzen Kinder täglich bis zu neun Stunden, teilt die Stadt Ludwigsburg mit. Doch das hat gesundheitliche Folgen, denn Sitzen gilt als Risikofaktor für Übergewicht, Herz‑Kreislauf‑ und Stoffwechselerkrankungen sowie für eine verringerte Knochendichte, erklärt Dr. Thomas Pfandlsteiner, Oberarzt im Wirbelsäulenzentrum Orthopädische Klinik Markgröningen auf BZ-Anfrage. Wegen dieser gesundheitlichen Folgen hat die Stadt Ludwigsburg der Osterholzschule 32 höhenverstellbare Tische finanziert. Kostenpunkt: 12 800 Euro.

Schlecht für die Muskeln

In verschiedenen Klassen der Grundschule sind nun vier bis fünf solcher Tische, die von den Schülern im Alter von sechs bis zehn Jahren genutzt werden können. Ist einem Schüler nach Stehen, könne er zum Tisch und dort weiterarbeiten. „Unsere Tische haben auch Rollen, so können sie auch in den Flur gerollt werden und beispielsweise für Gruppenaufgaben genutzt werden“, sagt Rektor und Sportlehrer Michael Marek. „Die Schüler sowie das ganze Kollegium sind sehr glücklich über die Tische.“

Im Moment sind die Tische nur in den dritten Klassen. Denn ob die Kinder tatsächlich weniger sitzen und sich mehr bewegen, wird nun wissenschaftlich untersucht, so die Stadt Ludwigsburg. „Uns interessieren vor allem die Auswirkungen außerhalb der Schule“, sagt Raphael Dahler, Fachbereichsleiter Sport und Gesundheit, „sind die Kinder durch die viele Bewegung nachmittags erledigt und sitzen dann mehr oder werden sie dadurch auch im Alltag zu mehr Bewegung angespornt?“

Durchgeführt wird die Untersuchung durch eine Forschungsgruppe der Universität Bielefeld, der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und dem Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS GmbH. Die Studie trägt den Namen „STUSIS – Stehen und Sitzen in der Schule“.

Beobachtet werden 56 Kinder der dritten Klassen. Zunächst hatten alle Kinder zehn Tage lang keinen höhenverstellbaren Tisch, jetzt hat die eine Hälfte höhenverstellbare Tische, die andere Hälfte nicht. Zu verschiedenen Zeitpunkten wird das Sitz- und Bewegungsverhalten der Kinder gemessen. Außerdem werden die Eltern zum Alltag befragt. Abschließend werden Gruppengespräche mit den Kindern, den Eltern und den Lehrkräften geführt.

Die Ergebnisse sollen zum Jahresende vorliegen. Wenn positive Effekte auf das Bewegungsverhalten nachgewiesen werden können, will die Stadtverwaltung den Einsatz höhenverstellbarer Tische künftig bei der Beschaffung von Schulmobiliar berücksichtigen. Die Osterholzschule ist derzeit die einzige Schule in Ludwigsburg mit höhenverstellbaren Tischen.

Vorreiter in Sachen Bewegung

Rektor Malik sagt, dass die Osterholzschule ein Vorreiter für Bewegungsförderung sei. Zu ihrem Angebot gehören ein breites Sportangebot, als Partnerschule des Sports die Begabtenförderung sowie bewegungsorientierter Unterricht. Deswegen habe sich vor rund zwei Jahren der Fachbereich Sport und Gesundheit der Stadt an die Schule gewandt und den Vorschlag unterbreitet, höhenverstellbare Tische anzuschaffen, wie sie an finnischen Schulen bereits im Einsatz sind.

Ende des Schuljahrs 2016 kamen Testweise vier Tische an die Schule. „Für mich ist es ganz klar, dass die Möglichkeit zur Bewegung und Haltungsänderung von Vorteil für die Kinder ist“, sagt Marek. Das bestätigt auch Oberarzt Pfandlsteiner: „Höhenverstellbare Tische haben nur Vorteile für die Kinder“. Langes Sitzen schwächt die Muskulatur, auch bei Erwachsenen. „Jede einseitige Zwangshaltung führt zu Störungen“, so Pfandlsteiner weiter. Gerade bei Kindern hätten solche Störungen zugenommen, berichtet er. Grund sei unter anderem mangelndes Sportangebot an Schulen und dadurch eben das viele Sitzen.

„Uns geht es dabei darum weg vom sitzenden Lebensstil zu kommen“, sagt Dahler. Deswegen wurden vergangenes Jahr 28 zusätzliche Tische gekauft. Wie bei einem Bürostuhl können Schüler und Lehrer die Tische in der Höhe verstellen. „Die kognitive Leistung hängt mit Bewegung zusammen“, sagt Rektor Marek und fügt hinzu, dass seit der ersten Erprobung bereits positive Effekte zu sehen sind: „Unsere Lehrkräfte erleben seit dem Einsatz der Tische, dass die Kinder aktiver und konzentrierter dem Unterricht folgen.“

Doch Dr. Thomas Pfandlsteiner warnt: „Die Tische sind definitiv eine Verbesserung für die Gesundheit der Kinder, aber noch nicht genug“. Besonders im Kindesalter ist es wichtig, die Muskeln aufzubauen und zu trainieren. Damit könne Schäden im Alter vorgebeugt werden. „Je mehr man eben im Kindesalter macht, desto besser.“ Da reiche jedoch Unterricht im Stehen nicht aus.