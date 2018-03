Ludwigsburg Streit um vergünstigtes Stadtticket

Ludwigsburg / Rena Weiss/bz

Mit Unverständnis hat der Ludwigsburger Baubürgermeister Michael Ilk auf Vorwürfe der SPD-Fraktion reagiert, die Verwaltung blockiere die Einführung eines verbilligten Stadttickets. „Die Wortwahl der SPD ist irreführend und entspricht nicht den Gegebenheiten. Es gibt keine Blockadehaltung seitens der Verwaltung“, sagt Ilk.

Fraktionsvorsitzende Margit Liepins begründet gegenüber der BZ die Haltung der SPD: Der letzte Stand sei gewesen, dass es das Ticket ab 1. Juli 2018 zu kaufen gebe. Nun habe Ilk in einer Sitzung Anfang März beiläufig erwähnt, dass dieser Termin nicht eingehalten werden könne. Für die SPD kommt es noch schlimmer, denn der neue Termin sei laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) der 1. Januar 2019. Für die SPD sei das jedoch nicht tragbar. „Seit mehr als zwei Jahren versuchen wir die Einführung eines günstigen Tickets innerhalb des Stadtgebiets zu erreichen“, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung. Liepins fügt im Gespräch mit der BZ noch hinzu: „Die Stadtverwaltung hat dem Verkehrsbund einfach keinen Druck gemacht.“

Michael Ilk will das nicht auf sich sitzen lassen. Die Verwaltung habe ein sehr großes Interesse daran, den öffentlichen Personennahverkehr in Ludwigsburg zu vergünstigen und dies gegenüber dem VVS klar kommuniziert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Unsere Ziele sind die gleichen wie die des Gemeinderats. Einzelne scheinen aber noch nicht verinnerlicht zu haben, was alles hinter der Einführung eines eigenen Stadttarifs steckt“, wird der Baubürgermeister deutlich und ergänzt: „Als zweitgrößte Stadt in der Region Stuttgart mit Tausenden Fahrgästen am Tag lässt sich die Einführung und Abwicklung eines neuen Tickets nicht mit Projekten in kleineren Kommunen vergleichen.“

Ticket sorge für Verspätungen

Denn das war unter anderem ein Argument der SPD. Die Partei sagt, dass Herrenberg und Marbach mit gutem Beispiel vorangegangen seien, denn dort gibt es vergünstigte Tickets bereits. „Ich werde die nächsten Tage nach Marbach fahren und mir anschauen, wie das dort funktioniert“, erklärt Liepins. Denn einer der Gründe, warum das Stadtticket in Ludwigsburg noch seine Zeit brauche, sei die Frage, wie das Ticket zu kaufen sei. „Der VVS sagte uns, es würde zu Busverspätungen führen, wenn das Ticket nur beim Fahrer zu lösen sei“, sagt die Fraktionsvorsitzende.

Denn ein vergünstigtes Ticket sorge dafür, dass mehr Menschen, den Bus nutzen – das erhoffen sich sowohl Stadtverwaltung, Gemeinderat als auch der VVS. Wenn das Ticket dann nur beim Fahrer zu lösen sei, sorge das dementsprechend für Verzögerungen. „Wir müssen nach der Einführung doch erst mal sehen, wie viele das Ticket dann wirklich nutzen“, sagt Liepins.

Wenn wirklich 30 bis 40 Prozent mehr Menschen den Stadtbus nehmen würden, dann müsse die Stadt so oder so für mehr Busse sorgen, ergänzt die SPD-Fraktionsvorsitzende.

VVS hat Erfahrung

Die SPD hoffe natürlich, dass das Ticket künftig am Automaten gelöst werden könne oder auch per VVS-App, habe jedoch Verständnis, dass dies mehr Vorlaufzeit brauche. „Doch der VVS hat Erfahrung mit Stadttickets, siehe das Stuttgarter Feinstaubticket“, betont Liepins. Eine Einführung im Januar 2019 sei für die SPD nicht akzeptabel. „Dann müsse der VVS wirklich genau begründen, warum“, sagt Liepins.

Ilk hingegen sei vom VVS zugesichert worden, dass an einer Ludwigsburg-spezifischen Lösung gearbeitet werde, die bis Frühjahr vorliege. Der Vorschlag des VVS, die Einführung zum 1. Januar 2019 zu starten, habe mit der von VVS mitgeteilten erforderlichen Vorlaufzeit für den Vertrieb – und mit internen Entscheidungen zu tun, so die Stadtverwaltung. „Dennoch wird sich die Verwaltung mit aller Kraft dafür einsetzen, den Einführungszeitpunkt nach vorne zu verlegen“, so der Baubürgermeister.

Auch Fraktionsvorsitzende Margit Liepins schlägt versöhnliche Töne an: „Ich bin zuversichtlich, dass sich die Stadtverwaltung jetzt dahinter klemmt“. Schließlich sei es ja der Wunsch des gesamten Gemeinderats, ein vergünstigtes Stadtticket anzubieten, um den Individualverkehr in der Stadt zu minimieren.

Im Gemeinderat am Mittwoch, 21. März, wird die Stadt nun über den aktuellen Stand berichten.