Stehend gefeiert wurde das Kreisjugendorchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Roland Haug am Samstag und Sonntag mit einer Musical-Gala im Forum am Schlosspark. Zum 30-jährigen Bestehen gab es ein großes Programm mit Starsolisten.

Den Auftakt gab das Orchester, bestehend aus 90 Musikern zwischen zwölf und 21 Jahren, mit der Ouvertüre zur Operette „Pique Dame“ von Franz von Suppé, bei der jeder Ton saß. Dann kamen Jazzklassiker und Auszüge aus Musicals vom Broadway, bei welchen die Starsolisten Kevin Tarte, Milica Jovanovic und Uli Scherbel eine mitreißende Show ablieferten. Als Solist aus den eigenen Reihen des Orchesters, bei dem Roland Haug an der Spitze steht, erwies sich der 19-jährige Student Florian Walter, im „Concerto de Aranjuez“ als Meister am Altsaxofon.

In einem ergreifenden Duett von Uli Scherbel und Milica Jovanovic fuhren „Boote in der Nacht“ aus „Elisabeth“. Kevin Tarte und Uli Scherbel sangen sich bei „Starlight Express“ im Dialog zu. Das Orchester, musikalischer Botschafter des Landkreises Ludwigsburg, nahm sein Publikum mit auf eine Konzertreise nach Israel, bei welcher Klezmer herauszuhören war. In diesem Sommer reisen die Musiker nach Südafrika.

Ein schnelles Tempo legten die Spieler in einem musikalischen Resümee aus Jule Vernes Abenteuerroman „In 80 Tagen um die Welt“ vor. In der dreisätzigen Suite „Old Russian Romances“ brachten die Spieler die russische Mentalität gut rüber und entfalteten ein gewaltiges Volumen. Kevin Tarte bewies bei „Climb every Mountain“ aus „The Sound of Music“ einen langen Atem und Milica Jovanovic ließ bei „Les Miserables“ leidenschaftlich ihren Jugendtraum aufleben. Als Stepptänzer begeisterte Uli Scherbel bei „Singin‘ in the Rain“. Bei „Volare“ sangen einige Zuhörer schon mit, bevor sie eine kleine Singstunde bekamen, um bei den Songs der Blues Brothers mitwirken zu können. Unter zwei Zugaben ließ das Publikum die Darsteller nicht aus dem Saal.