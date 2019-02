Tanzen Standard: Drei Stunden täglich

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Gefühlt trainieren wir acht Mal die Woche“, sagt Emanuel Peter Brajinovic und lacht. Der 17-Jährige tanzt – und das bereits seit zwölf Jahren. Mit fünf Jahren habe er angefangen, Ballett zu tanzen. „Ich hatte dann keinen Gefallen mehr daran und wollte etwas anderes machen“, erklärt Brajinovic. Fußball oder Basketball hatte er im Sinn, musste sich aber eingestehen, dass sein Herz fürs Tanzen schlägt. „Jetzt mache ich wieder was mit vielen Mädchen“, scherzt er.

Der Jugendliche tanzt größtenteils aber nur mit einem Mädchen, nämlich der 16-jährigen Viktoria Kiselev. Die beiden bilden seit vier Jahren ein Standard-Tanzpaar, getanzt wird Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Foxtrott und Quickstepp. „Man versucht die Paare lange zu halten“, erklärt die 16-Jährige. Den Partner sucht der Trainer raus, es gehe dabei zum Beispiel um das Größenverhältnis. Eben dieses kann sich aber bei Heranwachsenden verändern. „Oft wohnen die Tanzpartner weit auseinander. Wir haben Glück, da wir beide in Ludwigsburg wohnen und daher oft und stets gemeinsam trainieren können“, sagt Kiselev. „Oft“ heißt täglich etwa drei Stunden, auch am Wochenende. Außerdem geben die beiden noch ein bis zwei Stunden am Tag Patentraining, trainieren jüngere Paare. „Nein, außer Tanzen habe ich eigentlich keine Hobbies“, antworten beide auf die Frage nach anderen Freizeitaktivitäten und lachen. Die Jugendlichen sind noch Schüler, Kiselev besucht die Sportbegabtenklasse des Otto-Hahn-Gymnasiums in Ludwigsburg. Die Oberstufe dauert ein Jahr länger, dafür haben die Schüler Unterstützung bei ihren sportlichen Zielen. „Manchmal fehlt mir die Freizeit, aber das ist selten der Fall“, sagt die Schülerin, die seit elf Jahren tanzt. Auch in der Schule habe sie viele Sport-Freunde.

Professionelle Tänzer möchten die beiden übrigens nicht werden. Kiselev möchte einen „normalen Beruf“, wie sie sagt, und abends noch hobbymäßig tanzen und unterrichten. Brajinovic, der das Goethe-Gymnasium besucht und zwar den Musikzug, da er auch Klavier spielt, macht 2020 sein Abitur, seine Berufswahl muss also schneller fallen, als die seiner Tanzpartnerin. „Steuerberater will ich werden“, sagt er wie aus der Pistole geschossen.

Das Tollste am Tanzen sei das Reisen. Das begabte Tanzpaar reist mit dem TCL zu verschiedenen Turnieren deutschland- und europaweit. Das nächste Turnier, das ansteht, ist am 8. und 9. März in Tschechien. „Wir tanzen bei den Erwachsenen und im Team-Match für Deutschland“, berichten die beiden sichtlich stolz. Sie freuen sich sehr auf das Turnier.

Bei der Deutschen Meisterschaft im November 2018 im Forum in Ludwigsburg starteten die beiden erstmals in der S-Klasse (Sonderklasse), der höchstmöglichen Klasse. „Wir wurden sogar als jüngstes Paar anmoderiert“, erinnert sich Kiselev. Ebenfalls tanzt das Paar im Bundes-Jugend-Kader sowie im Bundes-C-Kader, der zum Aufbau für das Semifinale der Deutschen Meisterschaft dient.

Fünf Tänze hintereinander

Bei Turnieren werden immer die fünf Standardtänze Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Foxtrott und Quickstepp hintereinander getanzt. Jeder Tanz dauert 1:45 Minuten, zwischen den einzelnen Tänzen ist eine Minute Pause. Welchen Tanz sie am liebsten mögen? „Langsamer Walzer, Tango“, beginnt Brajinovic. „Eigentlich mögen wir alle“, unterbricht ihn seine Tanzpartnerin. „Außer Quickstepp, denn der ist am schnellsten und kommt immer am Schluss“, sagt sie. Im Training funktioniere er oft nicht so gut, jedoch sei es mit dem nötigen Adrenalin im Blut bei den Turnieren häufig der beste Tanz.

