Ludwigsburg Stadträte kritisieren geplante Kreditaufnahme

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Geht es dem Haushalt gut, geht es auch der Stadt gut“, sagte Reinhardt Weiss, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, am Mittwoch zu Beginn seiner Haushaltsrede, und lobte den „vergleichsweise soliden Haushalt“ dank gutgehender Konjunktur und steigenden Steuereinnahmen. Als „Rekordhaushalt“ bezeichnete Stadtrat Klaus Herrmann (CDU) den Haushaltsentwurf für 2019. „Ein Rekordhaushalt bei den Einnahmen, aber auch bei den Ausgaben“, so Herrmann. Neuverschuldung und die Belastung künftiger Haushaltsjahre kritisiert der CDU-Stadtrat als „von einem generationengerechten Haushalt weit entfernt“. Dieser Meinung war auch Elga Burkhardt (LUBU): „Damit können wir uns als sorgsamer Haushalter nicht einverstanden erklären.“

Hohe Bauausgaben

Rekordverdächtig sind vor allem die Bauausgaben, für die im nächsten Jahr mit 55,2 Millionen Euro geplant werden soll. Im Vergleich: 2017 waren es 29,8 Millionen, 2018 40,2 Millionen Euro. Hieraus ergibt sich der einzige Antrag der CDU, den sie als „Grundsatzbeschluss“ formulierte. Die Neuverschuldung solle auf Null reduziert werden, indem die Bauinvestitionen um neun Millionen auf 46,2 Millionen Euro gesenkt und die Bauausgaben zeitlich gestreckt werden. Bei hohen Einnahmen Schulden zu machen, das wolle die CDU nicht mittragen. „Ludwigsburg sollte auch bei den Finanzen nachhaltig bleiben.“

Reinhardt Weiss von der Freien Wählern sagte zwar, dass „Schulden eigentlich nichts Schlimmes sind“, solange sie rentierlich seien, beantragte aber trotzdem die geplante Kreditaufnahme bis 2022 von 47,5 Millionen auf 31,5 Millionen Euro zu reduzieren. Dies könne durch eine Streckung der Investitionen auf einen längeren Zeitraum erreicht werden, und auch durch die Reduzierung der Standards auf ein Mittelmaß.

CDU-Fraktionschef Herrmann sprach es direkter an, und nannte die Fuchshofschule beim Namen. Die Fuchshofschule belastet den Finanzhaushalt über das Jahr 2022 hinaus mit 25,9 Millionen Euro und steht in der Kritik (die BZ berichtete). Er sprach sich für Kitas und Schulen in einem „bedarfsgerechten Zustand“ aus, „wir brauchen keine Prestigeobjekte.“

Margit Liepins von der SPD übte Kritik an der Priorisierung der Verwaltung. Wenn der Gemeinderat etwas wolle, das die Verwaltung nicht möchte, schiebe man Anträge einfach Jahr für Jahr weiter, als Stichwort nannte sie das inzwischen umgesetzte Stadt-Ticket. Die Pläne für den Busbahnhof beispielsweise seien beinahe vollständig aus dem Haushalt verschwunden.

Anstieg an Personalausgaben

SPD, CDU wie auch die Grünen stellen die 90 geplanten neuen Stellen in der Stadtverwaltung in Frage. „Ein Anstieg der Personalausgaben um 9 Millionen Euro, das ist schon starker Tobak“, formulierte Dr. Michael Vierling, Fraktionschef der Grünen. Auch wenn die Fraktionen sich für das vierte Dezernat aussprachen, müssten doch die Aufgaben stärker hinterfragt werden.

Spitzenreiter in der Anzahl der Anträge waren die Freien Demokraten. Fraktionschef Johann Heer wies einerseits darauf hin, dass noch gut 90 Anträge aus den Fraktionen offen stünden, brachte aber auch acht Neue ein, „die aus bestehenden Haushaltsetats, ohne zusätzliche Kosten finanziert werden können“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende. Neben einer Aktualisierung der Prioritätenliste aufgrund vorgezogener und verschobener Bauprojekte, sprach er sich auch für die Pflanzung von Bäumen statt einer Baumschutzsatzung aus sowie die Verbesserung des Schülerbusverkehrs von Poppenweiler ins Bildungszentrum-West. Beim sechsten Antrag ging ein Raunen durch den Saal: Zur Förderung des Umstiegs auf den ÖPNV solle den Stadträten anstelle eines Parktickets für die Rathaustiefgarage doch wahlweise ein VVS-Ticket zur Verfügung gestellt werden.

Die ÖkoLinX-Verteter im Rat blieben ihrer Linie treu, und formulierten, wie bereits im vergangenen Jahr, keine Änderungsanträge. In seiner Haushaltsrede widmete sich Oliver Kube eher den „großen Themen, die es sowieso nicht in den Gemeinderat schaffen“, etwa einem kostenlosen ÖPNV, den er forderte. Auch kreidete er an, dass das „Nachhaltigkeits- und Ökologie-Gerede eher Image als tatsächliches Interesse“ sei.