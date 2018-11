DTL Spitzensportler treten in der MHP-Arena gegeneinander an

Spitzensportler treten in der MHP-Arena gegeneinander an

Elisabeth Seitz (MTV Stuttgart) holte am 2. November in Doha (Katar) bei der Turn-WM im Stufenbarren die Bronze-Medaille. © Foto: dpa

Marcel Nguyen (KTV Straubenhardt) am 26. Oktober in Doha (Katar) an den Ringen. In Ludwigsburg wird er an fünf Geräten starten. © Foto: dpa

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Turnen soll zum festen Bestandteil der Sportstadt Ludwigsburg werden“, sagte Erster Bürgermeister und Sportdezernent Konrad Seigfried am Mittwoch bei der Pressekonferenz im Rathaus Ludwigsburg. Der Grund dafür: am Samstag findet in der MHP-Arena das Finale der Deutschen Turnliga (DTL) statt – und das zum dritten Mal in Folge. Die vier besten deutschen Turnteams der Frauen und Männer kämpfen um den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters. Zu den Favoriten zählen die Titelverteidiger MTV Stuttgart (Frauen) und die KTV Straubenhardt (Männer).

Viele Besucher erwartet

„Nach der gelungenen Premiere 2016 und dem ausverkauften Haus 2017 gehen wir auch 2018 von vielen Besuchern aus“, sagte Jochen Habermeier, stellvertretender Leiter von Marketing und Vertrieb der MHP-Arena. Der Vertrag mit der DTL sei schon bis 2020 verlängert worden. In diesem Jahr komme zu der ohnehin großen organisatorischen Herausforderung noch etwas hinzu: Am Mittwochabend fand die öffentliche Generalprobe von der Bietigheimer Band PUR statt. „Nachts wird abgebaut und am Donnerstagmorgen beginnt bereits der Aufbau“, sagte Habermeier. Insgesamt seien 100 Helfer in der MHP-Arena beschäftigt. „Die 50 Freiwilligen vom MTV Ludwigsburg sind uns eine große Hilfe“, so Habermeier. Hinzu kommen noch 25 Sicherheitsleute, wenn „die Spitzensportler aufeinander treffen“, ergänzte er.

Zwei der besagten Spitzensportler waren auch im Ludwigsburger Rathaus anwesend: Elisabeth Seitz, die vor knapp zwei Wochen bei den Weltmeisterschaften in Doha am Stufenbarren eine Bronze-Medaille, und somit ihre erste WM-Medaille erturnte sowie der 31-jährige Olympiateilnehmer Marcel Nguyen, der bereits 2012 mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet wurde.

„Es ist ein kleiner Jahreshöhepunkt für mich“, sagte Seitz. Beim MTV Stuttgart kämpfe man immer gemeinsam, dann fliege aber jeder zu verschiedenen Wettkämpfen. In der MHP-Arena sei man zusammen mit dem eigenen Team und der Trainingsgruppe. Die 25-jährige Kunstturnerin wird an vier Geräten an den Start gehen. Nguyen startet an fünf Geräten. Bei einem Sieg bei der DTL wäre es für den Turner der fünfte Mannschafts-Meistertitel in Folge, vier mit der KTV Straubenhardt, zu der er Ende 2014 zurückkehrte und einen mit dem MTV Stuttgart (2013). „Seit der Europameisterschaft Anfang August hatte ich keine Zeit, mal runterzufahren, aber über Weihnachten und Silvester werde ich frei machen“, so der Spitzensportler.

Info Die Eröffnungsfeier beginnt um 13.30 in der MHP-Arena, die Halle öffnet um 12 Uhr. Der Wettkampf Frauen beginnt um 14, der der Männer um 18 Uhr. Die Meisterfeier startet um 21.30 Uhr. Tickets zu 29, ermäßigt 16 Euro gibt’s im MIK, Eberhardstraße 1 in Ludwigsburg sowie bei Easyticket.