Ausstellung Sicherheitstechnik und wachsame Nachbarn

Ludwigsburg / Michaela Glemser

Handwerker Michael Mezger aus Bietigheim-Bissingen weiß genau, was zu tun ist, um die Fenster und Türen des Zuhauses gegen ungebetene Gäste zu schützen. Zwischen 2500 und 3000 Euro werden benötigt, um Fenster und Haustür mechanisch zu sichern, betonte er bei der Schwerpunktveranstaltung zum „Tag des Einbruchschutzes“ am Sonntag im Blühenden Barock in Ludwigsburg.

Getreu dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ stellten am Tag der Zeitumstellung Fachleute wie Reinhold Noz aus Ludwigsburg auch moderne Einbruchmeldeanlagen vor. „Diese Einbruchmeldeanlagen sollten immer nur als Ergänzung zu den mechanischen Sicherungen umgesetzt werden“, rät Noz. Bei diesen Systemen sehen die Haus- und Wohnungseigentümer genau, ob eine Tür oder ein Fenster nicht verschlossen ist. Die Einbruchmeldeanlage kann bei einem Aufbruchversuch warnen, besser sei es aber, sie direkt mit einem Wachdienst zu verbinden, „da heute auf so ein Signal kaum mehr jemand reagiert“, sagte Noz.

Der Ludwigsburger Experte war dankbar, dass zum „Tag des Einbruchschutzes“ eine Veranstaltung der Fachfirmen gemeinsam mit der Polizei stattfand. „Wir sollten bei der Frage des Einbruchschutzes enger mit den Kräften der Polizei zusammenarbeiten und uns regelmäßig austauschen“, unterstrich er.

Vor Ort im Blühenden Barock war auch Janina Liedermann vom baden-württembergischen Landeskriminalamt, die zum Projektteam „Wachsame Nachbarschaft“ gehört. Das Vorhaben läuft seit rund einem Jahr und will mit unterschiedlichen Aktionen Nachbarn in Baden-Württemberg dazu auffordern, wachsamer beim Thema „Wohnungseinbruch“ zu sein und besser aufeinander aufzupassen. Landesweit gab es dazu 16 Einzelprojekte unter anderem auch in Kornwestheim.

Mit Sketchen versuchten ebenso im Schlosspark die beiden Darsteller Yasmin Röckel und Allan Mathiasch die Besucher auf die Gefahren von Wohnungseinbrüchen aufmerksam zu machen. Sie warnten mit ihren Darbietungen davor, auch nur bei kurzer Abwesenheit die Haustür und Wohnungseingangstür „ins Schloss fallen zu lassen“ sowie die Fenster und Terrassentüren nicht zu verschließen.

Info Es war ein Wochenende der Polizei. Mit 400 Einsätzen verschärfte sie ihren Kampf gegen Delikte, die das Sicherheitsempfinden bedrohen.