Schwerpunkt Bürgerprotest Schwieberdingen: 600 Demonstranten gegen Atommüll

Schwieberdingen / Heidi Vogelhuber

Im Juli 2017 trieb es Bürger aus dem Landkreis auf die Straßen der 11 000-Einwohner-Gemeinde Schwieberdingen. Der Grund: Protest gegen die Einlagerung rund 3350 Tonnen freigemessenen Bauschutts aus dem Rückbau des Atomkraftwerks Neckarwestheim auf den Deponien Froschgraben bei Schwieberdingen und Burghof bei Horrheim. Die Rückbauarbeiten am Block 1 des Gemeinschaftskernkraftwerks Neckar (GKN) hatten im März 2017 begonnen und umfassen eine Masse von 331 000 Tonnen. Die Einlagerung des freigemessenen Bauschutts auf den Deponien sollte im Herbst letzten Jahres beginnen.

600 beteiligten sich an Demo

Viele Bürger lehnten dies aber als zu riskant ab und so kam es zu einem Demonstrationszug mit rund 600 Beteiligten. „Ich war im Nachhinein sehr überrascht, dass tatsächlich so viele Bürger öffentlich protestiert haben“, sagt Dr. Dierk-Christian Vogt, Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Deponien Schwieberdingen-Horrheim, im Gespräch mit der BZ. Er ist überzeugt, dass diese Menschenmenge bei einem allgemeineren Thema nicht hätte akquiriert werden können. Das konkrete und vor der eigenen Haustür liegende Problem mobilisierte die Menschen, so Vogt. Schwieberdingen sei aber auch ein Sonderfall gewesen. „In Horrheim hätten wir die Menschen nicht auf die Straße bekommen“, sagt Vogt. Dort werde die Deponie von der Stadt verpachtet, das bringe Pachtgebühren. Auch sei die Deponie früher, als sie noch eine normale Mülldeponie war, den Bürgern negativer aufgefallen durch den Gestank und den Verkehr der LKW. Die Deponie Froschgraben aber gehöre dem Landkreis. Auch habe es im Vorfeld viele Diskussionen gegeben. „Man wurde vor vollendete Tatsachen gestellt, daher gab es schlechte Stimmung gegenüber der AVL“, erinnert sich IG-Sprecher Vogt. Das Vertrauen der Bürger wurde 2015 von der Abfallgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) enttäuscht, denn es wurde freigemessener Bauschutt aus Karlsruhe angenommen – und das ohne das Wissen der Bevölkerung. „Außerdem sieht man die Deponie von fast überall“, merkt Vogt an. Sie befinde sich am höchsten Punkt Schwieberdingens. Das Besondere am Protestzug war auch, dass sich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten beteiligten. „Kirchliche Gruppen waren dabei, ebenso der Musikverein, Ärzte und Bänker“, so Vogt, der selbst Arzt ist und eine Praxis in Ludwigsburg hat. Ob es nicht ein Wagnis war, sich als Sprecher auf die Bühne zu stellen und sich öffentlich auszusprechen, gegen den Freimess-Müll und die angeblich unbedenkliche Zehn-Mikrosievert-Grenze pro Jahr, die gering belasteten Müll als ungefährlich deklariert? „Man muss sich seiner Sache schon sicher sein“, sagt Vogt. Das sei er aber. Aktuell ist es überraschend ruhig geworden im Bezug auf die Einlagerung auf den Deponien Schwieberdingen und Horrheim. Vogt habe noch nichts Konkretes von der AVL gehört. „Wir werden’s sowieso erst kurz danach erfahren“, ist er sich sicher.

Zur Lagerung verpflichtet

Laut Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Handlungsanleitung zur Entsorgung freigemessener Abfälle auf Deponien sind Erzeuger oder Besitzer von Abfällen zur Verwertung ihrer Abfälle verpflichtet. Auch die Lagerung von freigemessenen Abfällen der Kreise ist per Gesetzt festgelegt. Und was passiert dann? „Was bringt es, uns vor’s Tor zu stellen, wenn es vorbei ist?“, fragt Vogt. Es sei dann noch ein symbolischer Akt. Obwohl die Einlagerung letztendlich nicht von den Protestlern verhindert werden konnte, sieht Vogt die Demo als erfolgreich an. Das Thema wurde am 21. Juli 2017, also vier Tage nach dem Protestmarsch, im Kreistag diskutiert, viele Kreisräte seien mobilisiert worden, und beauftragten Landrat Dr. Rainer Haas, sich um Ausweichmöglichkeiten zu bemühen. Nichtsdestotrotz werde es zur Einlagerung kommen, aber das „Miteinander der Gemeinde“ im vergangenen Jahr habe Vogt beeindruckt.