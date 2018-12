Ludwigsburg Schon immer gelebte Inklusion

Verständigung durch die Musik

Vor 40 Jahren sah Horst Tögel einen kleinen Jungen am Ludwigsburger Bahnhof sitzen, der ein diatonisches Akkordeon spielte. Geboren in Süditalien mit albanischen Wurzeln. Der Junge kam in seine Klasse in die Schule für geistig Behinderte in der Brenzstraße (daher der Name „Brenz Band“). Der schwäbische Lehrer und sein neuer Schüler konnten sich kaum verständigen, also kaufte sich der Lehrer auch ein Akkordeon und versuchte es mit der Sprache der Musik. Es klappte wieder nichts, bis der Pädagoge und Musiker Tögel feststellte, dass Salva (Salvatore Pugliese), Linkshänder ist und aus seiner Sicht alles verkehrt herum spielt.

So entstand die Brenz Band, 1977 von Horst Tögel gegründet. Damals hätte keiner gedacht, dass die Gruppe eines Tages Konzertreisen nach Frankreich, in die Schweiz, in die Ukraine in den Nahen Osten, nach China und nach Südamerika machen würde. Ihr viel umjubeltes Konzert in Beirut zum Beispiel wurde vom Fernsehen bis in den Irak und nach Syrien übertragen. Damals entstand übrigens der Dokumentarfilm „Brenz Band – Der Wirbelwind im Libanon“ von Sabine Hackenberg. 2007 spielte die „Brenz Band“ auf besonderen Wunsch Horst Köhlers auf dem Sommerfest des Bundespräsidenten. 2011 gab es eine Tournee durch China und parallel dazu entstand die Doku „Brenz Band goes China“ von Sebastian Weimann und Felix Mainhardt. Höhepunkt war die Ecuador-Reise zum 40-jährigen Bestehen der „Brenz Band“ im vergangenen Jahr als ernannte UNESCO-Botschafterin für den Frieden.