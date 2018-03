Konzert Schmankerl für alle Opern-Gourmets

Ludwigsburg / Sandra Bildmann

Das Festkonzert zum Jubiläum 30 Jahre Forum am Schlosspark sollte etwas Außergewöhnliches sein. Die Organisatoren um den künstlerischen Leiter des Forums, Lucas Reuter, hatten in drei Jahren Vorlaufzeit diesen Abend geplant. Heraus kam eine hochkarätig besetzte, konzertante Aufführung von Beethovens Oper „Fidelio“.

Mit Klaus Florian Vogt sang einer der gefragtesten Tenöre überhaupt den Florestan, in der Titelpartie sprang Emma Bell kurzfristig für die erkrankte Annette Dasch in die Bresche. Auch die übrigen Partien waren fantastisch besetzt. Mit dem Baseler Kammerorchester unter Giovanni Antonini und der Gaechinger Cantorey wurde die Oper überdies von zwei Ensembles getragen, die häufig in Ludwigsburg gastieren.

Freiheitsoper

In dem oft als „Freiheitsoper“ deklarierten Bühnenwerk von Ludwig van Beethoven zählen eheliche Liebe und Emanzipation zu den Kernthemen. Als männlicher Gehilfe verkleidet schleust sich Leonore unter dem Decknamen „Fidelio“ in jenes Gefängnis ein, in dem ihr Ehemann Florestan zu Unrecht eingekerkert ist und auf seinen Tod wartet. Im entscheidenden Moment wirft sich Fidelio vor den mordlüsternen Gouverneur Don Pizarro und gibt sich als Leonore zu erkennen. Ihrer Courage verdanken Florestan und die übrigen Gefangenen ihre Rettung und das Leben in Freiheit. Das Gute siegt über das Böse – moralisch besiegelt wird das zum Schluss vom Minister Don Fernando, der die Willkürherrschaft des Gouverneurs beendet und in Florestan den totgeglaubten Freund erkennt, den „Edlen, der für Wahrheit stritt.“

Zur öffentlichen Jubiläumsfeier im Anschluss an die Vorstellung am Samstagabend waren etliche Zuschauer geblieben. Sie hörten die Dankesreden von Reuter und Oberbürgermeister Werner Spec, manche nutzten die Chance auf ein Foto mit den Stars. Die eigentliche Delikatesse aber gab’s schon davor.

Denn dieser „Fidelio“ war ein Schmankerl für alle Opern-Gourmets. Szenisch auf ein Minimum reduziert, bieten konzertante Aufführungen meist weniger Unterhaltung als inszenierte Opern. Doch bei der Darbietung des Ensembles am Samstagabend konnte man schnell vergessen, dass mit der Szene ein eigentlich elementarer Bestandteil einer Opernaufführung fehlte. Das mag mitunter auch daran gelegen haben, dass über weite Strecken auswendig gesungen wurde und die Sänger ihrer Rolle in freier Ausdrucksmöglichkeit Gestalt gaben.­

Sebastian Holecek hätte kaum so glaubwürdig den Don Pizarro als machtgeilen und gemeingefährlichen Übeltäter verkörpern können, hätte er mit den Augen in die Noten geschaut. Seine Körpersprache sowie das Brodeln, das er seiner Baritonstimme beigab, multiplizierten den Ausdruck eines unberechenbaren, aber in jedem Fall bösen, Gouverneurs. Ebenfalls ein stimmgewaltiges Donnerwetter – wenn auch auf eine sanftere Weise – lieferte Stefan Cerny als Kerkermeister Rocco.

Klarer Sopran

Regula Mühlemanns wunderschöner, klarer Sopran passte gut zur Rolle des jungen Mädchens Marzelline, auch wenn sie sich etwas schwer tat, gegen das Orchester anzukommen. Emma Bell gab mit ihrem dunklen Sopran-Timbre der Leonore die authentische Stimme einer kräftig zupackenden Frau.

Trotz konzertanter Aufführungsform bewegte Klaus Florian Vogt den Florestan mit dem unverwechselbaren Timbre seines schmal geführten Tenors spürbar emotional zwischen Hoffen und Bangen. Mit Patrick Grahl als Jaquino und Matthias Winckhler als Don Fernando waren auch die Nebenrollen exzellent besetzt. Das klangvolle Baseler Kammerorchester wurde von Giovanni Antonini stabil und flott gelenkt und die Gaechinger Cantorey erfüllte souverän ihre Aufgaben als Chor der Gefangenen und Jubelnden.