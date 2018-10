Schwerpunkt Trauerkultur Ruhestätte für verstorbene Haustiere

Von Ifigenia Stogios

Wer selbst ein Haustier hat, weiß wie schmerzhaft es ist, wenn der treue Wegbegleiter stirbt. Die Tierbestattung ist keine Erfindung der Neuzeit. Schon vor über 10 000 Jahren gab es rituelle Tierbestattungen in Israel und auf Zypern. Im alten Ägypten wurden Tiere einbalsamiert und beigesetzt, heißt es auf der Homepage des Bundesverbands der Tierbestatter. In Kornwestheim gibt es seit 2003 einen Tierfriedhof. Er ist der einzige im Landkreis. Jährlich werden 20 Tiere bestattet und bisher ruhen dort schon 400 Tiere. Nager, Vögel, Katzen, und Hunde. Alle haben ihren Platz auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern. Auf die Idee, dass es so etwas in der Gegend geben soll, kam 1999 der ehemalige Friedhofsverwalter Gerd Beißwinger.

Umfangreicher Aufgabenbereich

Es gibt zwei Möglichkeiten sein Tier zu beerdigen. „Wir bieten sowohl Körper- als auch Urnenbestattungen an. Nur zwei von rund 300 Bestattungen sind Urnenbestattungen“, sagt Anke Hörer, die seit Oktober 2014 für die Verwaltung des besonderen Friedhofs verantwortlich ist. Ihr Aufgabenbereich ist vielfältig, sie ist zuständig für die Grabvergabe und für die Beisetzung. Sie spendet den Trauernden Trost und erstellt Gebührenbescheide.

Das Nutzungsrecht eines Grabes beträgt in der Regel fünf Jahre. Die Kosten richten sich nach Größe und Art, so Hörer. Wie es dann weitergeht, entscheiden die Tierbesitzer. Nach den fünf Jahren ist es möglich, ein Wahlgrab zu verlängern oder wieder aufzulösen. Im Kornwestheimer Tierfriedhof darf jeder, der den Wunsch hat, sein Haustier zu bestatten, dies auch tun. Eine baldige Anmeldung ist von Vorteil. „Wir sind bemüht, je nach Tageszeit die Beisetzung am selben oder spät am Folgetag zu leisten.“

Doch wie kommt das Tier ins Grab? Eine Trauerfeier im eigentlichen Sinne finde nicht statt, berichtet Hörer. „Ich gehe mit den Besitzern zum Grab, setze das Tier bei und lese, wenn gewünscht, noch ein Tiergedicht oder eine Geschichte vor. Am Grab steht wie bei Humanbestattungen eine Schale mit Erde bereit.“

Meistens kommen die Besitzer mit der ganzen Familie zur Beisetzung oder bringen Freunde zur Stütze mit. Zu den Grabvarianten sagt sie: „Es gibt angelegte kleine oder anonyme Gräber auf einer Rasenfläche.“ Hörer berichtet weiter: „Die Gräber sehen aus wie kleinere Menschengräber, sie sind liebevoll gestaltet, mit Bildern und Spielzeug.“

Einer von vielen Grabsteinen fällt auf. Darauf ist recht groß, ein Hund der Rasse Cavalier King Charles Spaniel abgebildet. Der Vierbeiner namens Uno wurde acht Jahre alt. Auf seinem Grabstein steht neben seinem Geburts- und Todesjahr noch folgendes: „Wenn ihr mich sucht, sucht ihr mich in euren Herzen, denn dort werde ich für immer bei euch sein.“ Ein Blumentopf, zwei Engel sowie ein Grablicht schmücken sein Grab. Außerdem sind im Tierfriedhof Trauerherzen mit Sprüchen wie „Wir vermissen euch“ oder auch imposante Tierskulpturen zu sehen.

In den letzten vier Jahren ihrer Tätigkeit im Tierfriedhof hat Hörer schon viele traurige Geschichten über Tierverluste mitbekommen. Eine ist ihr besonders in Erinnerung geblieben. „Sehr tragisch war der Tod eines Welpen, der einem Jogger zwischen die Beine gesprungen ist. Der Jogger hat nach ihm getreten, das hat der Welpe leider nicht überlebt.“