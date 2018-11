Kino Prominente Schauspielriege gibt sich im Scala die Ehre

Von Gabriele Szczegulski

In seinem „Ludwigsburger Wohnzimmer“, dem Scala in Ludwigsburg, präsentierte der Sommerhaus-Produzent Jochen Laube, Absolvent der Filmakademie, am Montagabend seinen neuesten Film „Was uns nicht umbringt“. Er hatte vier Schauspieler aus der prominenten Schauspielerriege des Films von Sandra Nettelbeck mitgebracht: August Zirner, Barbara Auer, Oliver Broumis und Jenny Schily. Der Cast liest sich wie ein Who is Who der deutschen Schauspielelite: Weiter wirken mit Johanna ter Steege, Christian Berkel, Mark Waschke, Deborah Kaufmann, Peter Lohmeyer, Bjarne Mädel oder David Rott.

„Dass ich mich hier zu Hause fühle, ist kein Geheimnis und ich freue mich immer, eine Premiere im Scala zu feiern“, sagt Jochen Laube, der den Film produzierte.

Für Edgar Lichtner, Geschäftsführer des Scala, „ein Glücksfall, dass wir den Jochen haben“. Laube setze sich so für das Kino und seinen Fortbestand ein. „Wenn er so eine Premiere zu uns bringt, hilft uns das in diesen schwierigen Kinozeiten sehr“, so Lichtner, der unumwunden zugab, dass der Scala-Kinosaal bei anderen Filmvorführungen selten so voll mit Zuschauern ist, als an diesem Abend. „Wir kämpfen gegen Giganten wie Netflix und Amazon“, so Lichtner.

„Ich will den Menschen zeigen, welch Erlebnis es ist, gemeinsam ins Kino zu gehen anstatt auf dem Sofa zu sitzen“, so Laube, der vor Kurzem das Festival „Lichtspielliebe“ im Scala aus genau diesem Grund ins Leben rief. Auf der Bühne erzählte Laube, wie es zu der zentralen Stelle des Films, in dem es um einen Psychiater (August Zirner) und seine Patienten geht, die sich nicht kennen, aber irgendwie alle zusammen hängen, kam.

In „Was uns nicht umbringt“ kämpft die Exfrau des Psychiaters (Barbara Auer) tagtäglich mit dem Wasserhahn in ihrer Küche, der sich jedes Mal nach links dreht, wenn sie das Wasser laufen lässt. Am Ende nimmt ihr Liebhaber (David Rott) einen handelsüblichen Gummiring und fixiert damit den Wasserhahn. „Genau dasselbe habe ich in Sandra Nettelbecks Küche vor Jahren gemacht und war sehr überrascht, dass sie diese Geschichte in den Film einbaut“, so Laube. Barbara Auer hörte diese Geschichte im Scala zum ersten Mal und brach in schallendes Lachen aus.

Ein Geschenk

Es sei ein Geschenk, so sagt Hauptdarsteller August Zirner, dass er zum dritten Mal die Rolle des Psychiater Max (auch in „Bella Martha“) für Regisseurin Nettelbeck spielen durfte, „und dieses Mal mit so vielen herrlichen Kollegen“. Er habe vor allem gelernt, in dieser Rolle, einfach und besser zuzuhören, das würde uns allen gut zu Gehör stehen“. Mit viel Beifall wurde die Premiere des Films bedacht, aber auch das Gespräch mit dem Schauspielerteam.