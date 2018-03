Auszeichnung Preis für den „Feinstaubfresser“

Ludwigsburg / bz

Vergangene Woche berichtete die BZ ausführlich über das Forschungsprojekt des Filterspezialisten „Mann + Hummel“ in Ludwigsburg, der mit dem sogenannten „Feinstaubfresser“ einen Pilotwagen auf die Straße schickt, der mit dazu beitragen soll, die Feinstaubbelastung in Innenstädten zu reduzieren. Jetzt erhält das Projekt den Industriepreis 2018 in der Kategorie Forschung und Entwicklung, wie der Huber Verlag für Neue Medien und „Mann + Hummel“ mitteilen.

Die Filtrationsexperten haben vier Anwendungen entwickelt, die zur Verringerung der Feinstaubbelastung beitragen sollen. Ein auf dem Dach oder am Unterboden von Fahrzeugen installierter Feinstaubpartikelfilter fängt Feinstaub aus der Umgebungsluft auf. Ein Bremsstaubpartikelfilter an der Bremsanlage verhindert die Abgabe von Bremsstaub an die Umgebung. Insassen werden durch einen NO2 -Feinstaubkombifilter vor Feinstaub, Stickoxiden und anderen Schadgasen geschützt. Die Versuchsfahrzeuge sind durch die auffällige Gestaltung als „Feinstaubfresser“ während ihrer Versuchsfahrten im Raum Stuttgart kaum zu übersehen. Darüber hinaus testet „Mann + Hummel“ stationäre Feinstaubpartikelfilter, die in Litfaßsäulen oder Werbetafeln installiert werden können.

Besonders fortschrittlich

Die Huber Verlag für Neue Medien GmbH prämiert mit dem Industriepreis seit 2006 jährlich besonders fortschrittliche Industrieprodukte mit einem hohen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Nutzen.

Teilnehmen können Industrieunternehmen jeder Größe, die sich aktuellen Herausforderungen auf innovative Art und Weise stellen. Eine unabhängige Fachjury bestehend aus Industrie-Branchenexperten, Professoren und Fachjournalisten bilden den Kreis der Preisrichter.

Josef Parzhuber, Geschäftsführer Automobil Ersatzgeschäft bei „Mann + Hummel“, zeigte sich sehr erfreut über die Auszeichnung: „Der Industriepreis ist eine tolle Bestätigung für unsere Forschungsaktivitäten und das ,Feinstaubfresser’-Team. Hohe Feinstaubbelastung ist ein Problem in vielen Innenstädten. Wir setzen unsere Kernkompetenz Filtration ein, um die Situation zu verbessern. Mit dem Projekt gehen wir auch organisatorisch neue Wege. Ähnlich einem Start-up ist das Projektteam innerhalb der „Mann + Hummel“-Gruppe mit besonderen Freiheiten ausgestattet. Dies ermöglicht dem Team, besonders agil, schnell und ergebnisorientiert zu arbeiten.“

Im Jahr 2016 hatte „Mann + Hummel“ bereits für seinen Innenraumfilter „FreciousPlus“ von Mann-Filter den Industriepreis erhalten.