Fahndungs- und Kontrolltag Polizei im Landkreis 20 Stunden im Einsatz

Freitagabend, 22 / bz

30 Uhr in Asperg: Ein großes Polizeiaufgebot fährt vor einer Gaststätte in der Nähe des Bahnhofs vor. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz sichern den Außenbereich, während weitere Polizisten sich Zugang zum Lokal verschaffen. Ab diesem Zeitpunkt ist ein unkontrolliertes Betreten oder Verlassen nicht mehr möglich.

Die Polizei verfügte aufgrund eigener Ermittlungen und Hinweisen aus der Bevölkerung über Erkenntnisse, dass in den beiden baulich verbundenen Gaststätten in nicht unerheblichem Umfang mit Drogen gehandelt wird. Mehrere Ermittlungsverfahren in jüngster Zeit hatten diesen Verdacht bestätigt. „Wir wollen mit dieser präventivpolizeilichen Maßnahme eine Verfestigung krimineller Strukturen verhindern“, sagte Frank Spitzmüller, der Leiter der Kriminalpolizeidirektion Böblingen.

Mit Erfolg, wie die Polizei im Nachhinein feststellt. Unterstützt durch Urkundensachverständige des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und Mitarbeiter der Steuerfahndung überprüften die Einsatzkräfte 18 Personen und nahmen vier von ihnen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und illegalen Aufenthalts vorläufig fest. Die Beamten stellten kleinere Mengen Kokain und Marihuana sicher und konnten auch nachvollziehen, dass in und um die Gaststätte Betäubungsmittel konsumiert worden waren. Die beiden zusammenhängenden Gaststätten wurden noch in der Nacht durch die Gaststättenbehörde des Landratsamts Ludwigsburg geschlossen und dem Betreiber wurde die Konzession mit sofortiger Wirkung entzogen.

Der Polizeieinsatz in Asperg war am Freitag eingebettet in eine Vielzahl von Maßnahmen im Rahmen eines Fahndungs- und Kontrolltages in dem Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg, erläuterte Spitzmüller. Unter der Federführung der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg standen zwischen 9 Uhr und 2 Uhr nachts zahlreiche Kontrollen und polizeiliche Maßnahmen in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen an. Polizeibeamte waren im Bereich von Bahnhöfen, Omnibusbahnhöfen sowie öffentlichen Anlagen und Plätzen, in Wohngebieten und auf den Autobahnen im Einsatz. Auch in Gaststätten, Spielhallen und im Rotlichtmilieu wurden sowohl Besucher, als auch die Einrichtungen selbst überprüft.

Die Maßnahmen erstreckten sich gerade auf diejenigen Kriminalitätsformen, die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung besonders beeinträchtigen, so Spitzmüller, wie zum Beispiel Raubüberfälle, Einbruchsdiebstähle, Sexual-, Rauschgiftdelikte und Körperverletzungen. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Bekämpfung des Identitätsbetrugs, da gefälschte Dokumente zum Urkundenbetrug, der illegalen Einreise und der Schleusungskriminalität, genutzt werden. Insgesamt waren an den Einsätzen rund 400 Fahnder beteiligt.

Positive Bilanz

Kripo-Chef Spitzmüller zieht eine positive Bilanz des Fahndungs- und Kontrolltages: Kriminalität im öffentlichen Raum beeinflusse das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in besonderem Maße. Die Einsätze seien ein sichtbares Zeichen, „dass die Polizei alles daran setzt, um negativen Tendenzen entgegen zu wirken, sich abzeichnende kriminelle Strukturen zu erkennen und konsequent zu intervenieren“.