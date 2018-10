Tanzgala Plädoyer für das klassische Ballett

Ludwigsburg / bz

Die Direktorin des Badischen Staatsballetts Karlsruhe und der Akademie des Tanzes Mannheim, Birgit Keil, präsentierte am Dienstag in Ludwigsburg das Programm der Ballettgala ihrer Kompanie am 9., 10. und 11. November im Forum am Schlosspark.

Zu erleben, so die Kompangniechefin und Förderin junger Talente, sind dort internationale Ballettsolisten, aktuelle und ehemalige Stipendiaten der Tanzstiftung Birgit Keil, Mitglieder des Badischen Staatsballetts Karlsruhe sowie Studierende der Mannheimer Akademie des Tanzes. Die Württembergische Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von Matthew Rowe sowie die Pianistin Angela Yoffe sind die musikalischen Partner.

Das diesjährige Programm der Ballettgala enthält neben klassischen Stücken und Choreografien wie der „Soirée musicale“ von Sir Kenneth McMillan, John Crankos „Aus Holbergs Zeit“, „Desiderium“ von Thiago Bordin oder „Schwanensee“ von Christopher Wheeldon auch zwei Uraufführungen: „Uni Text“ mit Musik von Alva Noto und der Choreografie von Young Soon Hue sowie „Wenn Echo und Narziss“ – eine Choreogafie von Thiago Bordin zu Maurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur.

Zwei Uraufführungen

Den Abschluss der Gala bildet „Rachmaninoff 2.3“. Der Choreografie von Jonathan dos Santos, ist die provokante Frage „zu klassisch?“ vorangestellt, womit das Werk als überzeugendes Plädoyer für das klassische Ballett verstanden werden kann. Weitere Choreografien des Abends stammen unter anderem von Bledi Bejleri, Gyula Pani, Evgeni Grib, Guilherme Carola, Roland Petit und Victor Ullate.

Die ehemalige Stuttgarter Primaballerina Birgit Keil hat seit ihrem Bühnenabschied weit über 100 aufstrebende Tänzer mit ihren Stipendien in ihrer Ballettakademie gefördert. Als Ballettdirektorin, Akademieleiterin, Pädagogin und begehrtes Jury-Mitglied – wie zuletzt beim Junioren-Wettbewerb des Prix de Lausanne – ist Keil eine Lobbyistin für den klassischen Tanz.

Info Karten für die Ballettgala am 9.,10. und 11. November im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg gibt es im Kartenbüro des Forums, am Ticketschalter der Bietigheimer Zeitung, Kronenbergstraße 10 oder online.

www.forum.ludwigsburg.de