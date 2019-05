Themen in diesem Artikel Pferdemarkt

Haupttier sind und bleiben die Pferde, jedoch ist man in diesem Jahr auch auf den Hund – oder besser gesagt, den Dackel – gekommen: Von Freitag, 31. Mai, bis Montag, 3. Juni, findet in der Barockstadt der Ludwigsburger Pferdemarkt statt – und das zum 251. Mal. Zum ersten Mal sind im Rahmen eines Dackelrennens auch 50 Jagdhunde dabei, die am Samstag ab 14 Uhr mit ihren kurzen Beinchen über die Bärenwiese „fliegen“.

Noch mehr Tiervielfalt

Doch das soll es an Tiervielfalt nicht gewesen sein. Ebenfalls am Samstag bietet die Geruda Falknerei mehrere Greifvogel-Vorführungen mit Bussarden, Falken, Eulen und einem Adler. Kinder können ihre Fähigkeiten als Falkner testen.

Den Höhepunkt des Pferdemarkts bildet traditionell der historische Festumzug, der am Sonntag ab 14 Uhr durch die Innenstadt führt. Prächtig herausgeputzte Pferde, fantasievoll gestaltete Kutschen sowie Kostüm-, Trachten- und Musikgruppen ziehen durch die Straßen Ludwigsburgs und lassen die Historie der Stadt von der Römerzeit über das barocke Zeitalter bis hin zur Gegenwart neu aufleben. Es nehmen unter anderem die Ludwigsburger Sportvereine, Musikvereine, Kostümträger teil. Den Abschluss des Umzugs bildet mit „Ludwigsburg – nachhaltig und innovativ“ die Smart-Fantasies-Parade des Kunstzentrums Karlskaserne. Der Festumzug startet in der Schorndorfer Straße auf Höhe der Alt-Württemberg-Allee und verläuft über die Wilhelmstraße bis zum Schillerplatz. Am Rathaus und dem Schillerplatz geben Moderatoren Randinfos. Samstag sowie Montag, jeweils von 9 bis 19 Uhr, können Besucher des Pferdemarkts das bunte Treiben auf dem Krämermarkt auf der Königsallee erleben.

Über 100 Krämer

Über 100 Krämer bieten ihre Waren an. Zu den gleichen Zeiten findet am nördlichen Ende der Bärenwiese der Kunst- und Handwerkermarkt statt, bei dem auch dem einen oder anderen Kunsthandwerker über die Schulter geschaut werden kann. Beispielsweise zeigt eine Seilerin, was es mit Spleißen, Abbinden und Knoten auf sich hat. Wer schon immer einem Schmied bei der Arbeit zuschauen wollte, kann das am Samstag, 1. Juni, beim Pferdemarkt tun. Das schweißtreibende Handwerk wird an einer Feldschmiede auf der Bärenwiese live vorgeführt.

Neben Handwerk gibt es auch Fahrspaß für die Mutigen. Der Vergnügungspark auf der Bärenwiese öffnet bereits am Donnerstag, 31. Mai, seine Tore und bietet neben einem Autoscooter auch gemütliche Runden im Riesenrad. Adrenalinjunkies kommen beim Überschlag-Karussell „Eclipse“ voll auf ihre Kosten, es gibt aber auch Klassiker, wie Geschicklichkeits- und Wurfbuden. Donnerstag und Sonntag ist der Vergnügungspark von 11 bis 23 Uhr geöffnet, an den übrigen Tagen bis einschließlich Montag von 13 bis 23 Uhr. Dabei ist am Montag Familientag, mit vielen Angeboten, wie die Stadt Ludwigsburg mitteilt.

Alte Schmiedewerkstatt

Am Sonntag verwandelt sich von 11 bis 18 Uhr die Untere Reithausstraße in eine lebendige Handwerkergasse, mit einem Straßenfest rund um die Museumsschmiede. Schmiedemeister beweisen ihr Können mit dem heißen Eisen und erwecken die 130 Jahre alte Werkstatt wieder zum Leben. Ein Besucher-Shuttle kutschiert Besucher in einem Planwagen durch Ludwigsburg. Die Wägen nehmen, gegen eine kleine Spende, an festen Stationen (Bahnhof, Reithausplatz, MIK, Bärenwiese, Forum) Gäste auf.

Info Das ausführliche Programm des Ludwigsburger Pferdemarkts ist online einsehbar.

www.ludwigsburg.de