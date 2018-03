Ludwigsburg Online die Stadtgeschichte entdecken

Next

So sah ein Siegelstock im 18. Jahrhundert aus. Im Innern ist noch die Reichssturmfahne zu erkennen. © Foto: Helmut Pangerl

Von Ifigenia Stogios

Wer mehr über die Stadtgeschichte Ludwigsburgs erfahren möchte, der sollte das Angebot des Stadtarchivs nutzen: Das Stadtarchiv stellt Abbildungen von Dokumenten online, die das Stadtbild geprägt haben und die Geschichte Ludwigsburgs erzählen. Im Rahmen des Stadtjubiläums stellt die BZ mit Hilfe des Ludwigsburger Stadtarchivs ein paar wichtige vor.

Das Gründungsdekret zum sogenannten „Zucht-, Waisen- und Arbeitshaus“ in Ludwigsburg ist laut Regina Witzmann, vom Stadtarchiv Ludwigsburg, eines der wohl bedeutendsten Archivalien. Die Geschichte dahinter: Herzog Carl Alexander verlegte seine Residenz von Ludwigsburg nach Stuttgart, ließ aber 1736 die erste Kaserne in Ludwigsburg bauen und gründete 1737 das Zucht- und Arbeitshaus. Es sollte für die weitere Entwicklung Ludwigsburgs von Bedeutung sein. Das Arbeitshaus in der Schorndorfer Straße erfüllte soziale und erzieherische Funktionen. Das Zuchthaus bestand fast zweieinhalb Jahrhunderte, für die Beamten des Vollzugs wurden Ende des 19. Jahrhunderts Wohnungen gebaut, die kleine Siedlung ist unter dem Namen „Dörfle“ bekannt geworden.

Stadtplan vom 18. Jahrhundert

Ein weiteres Dokument ist der Stollsche Stadtplan von 1781, der einen Überblick über die damalige Ausrichtung der Stadt gibt. Links oben auf dem Dokument ist noch Folgendes lesbar: „Ludwigsburg, aufgenommen und verzeichnet durch Johann Philipp und Ernst Stoll, 1781“. Der Stadtplan gibt einen Eindruck vom Entwicklungsstand der Stadt und von der rechtwinkligen Anlage. Bemerkenswert ist, dass das „Arsenal“ bereits genannt ist, auch die Porzellanmanufaktur wird aufgeführt und das Rathaus.

Aber nicht nur Unterlagen verraten viel über die Stadtgeschichte. Interessant ist auch einer der ersten Siegelstöcke der Stadt aus dem 18. Jahrhundert. Das Innere des Siegelstocks zeigt eines der ältesten Stadtwappen, die „Reichssturmfahne“, welche 1718 der Stadt Ludwigsburg als Wappen zugeordnet wurde.

In einem weiteren Dokument ernennt Herzog Ludwig die Stadt Ludwigsburg zur Residenz und dritten Hauptstadt des Herzogtums Württemberg. In diesem Reskript vom 3. September 1718 stellte er Ludwigsburg den anderen württembergischen Städten gleich und gestattete der neu erhobenen Stadt, die Reichssturmfahne, die Teil seines eigenen herzoglichen Wappens war, zukünftig als Stadtwappen zu verwenden.

Bürgerliste mit 300 Einträgen

Bereits aus den Anfangstagen der Stadt gibt es eine Bürgerliste von 1710 bis 1841 mit den ersten 300 Einträgen, die alle Ludwigsburger mit Bürgerrecht verzeichnet. Eberhard Ludwigs Vorhaben, Ludwigsburg wie eine Planstadt aufzubauen, deren Mittelpunkt das Schloss sein sollte, wurde nicht vollständig umgesetzt. Nur westlich des Schlosses entstand die heutige Ludwigsburger „Altstadt“. Bei Neubauten galt es, die herzoglichen Vorgaben genau zu beachten.

Noch ein Dokument: Ein Dekret an die Ludwigsburger Baudeputation aus dem Jahr 1718 regelte den Anstrich der Häuser und schrieb vor, dass jedes Haus über einen Garten verfügen muss.

Im selben Jahr ordnete Eberhard Ludwig an, die Häuser durch Feuermauern zu trennen, sie aber so anzuordnen, dass sie insgesamt ein einheitliches Erscheinungsbild abgeben. Das Gründungspatent der Bischoff´schen Apotheke gibt Zeugnis von einem der ältesten Geschäfte Ludwigsburgs.

Lange Zeit hatte Ludwigsburg kein eigenes Rathaus, was die schwache Stellung der Bürgerschaft gegenüber dem Herzog belegt. Trotzdem gab es Überlegungen, wie ein Rathaus beschaffen sein könnte. Der Schriftsteller Weckerlin fasste 1762 seine Gedanken über das Rathausbauwesen zusammen. 1767 wurde das noch heute bestehende, ursprünglich als Heidenheimer Amtshaus genutzte, Ludwigsburger Rathaus bezogen. Das Gebäude in der Wilhelmstraße 11 war das erste Gebäude, das die Bürgerschaft ausschließlich als Rathaus zur Verfügung gestellt bekam. Im Messbuch der Stadt wurden alle 1788 bestehenden Häuser verzeichnet und taxiert, unter anderem auch das Rathaus.

Info Noch mehr Zeugnisse der Stadtgeschichte sind im Stadtarchiv zu bewundern oder online unter „Kultur & Freizeit / Museen & Ausstellungen

www.ludwigsburg.de