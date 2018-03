Ludwigsburg Neun Fächer für das Hab und Gut von Obdachlosen

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Isomatte, Schlafsack, Ausweis rein. Tür zu, Schlüssel reinstecken, drehen. Das Fach ist nun verschlossen. Schlüssel beim Personal abgeben und ab geht’s in die Stadt.

Obdachlose tragen ihr Hab und Gut eigentlich immer mit sich. Die Gefahr, beklaut zu werden, besteht immerzu. Die Wohnsitzlosen, die in der Tagesstätte der Wohnungslosenhilfe Ludwigsburg in der Friedrichstraße 23 betreut werden, haben nun eine andere Möglichkeit: Sie können ihre wenigen Habseligkeiten in einer wetterfesten Gepäckschließfachanlage im Garten der Tagesstätte deponieren. Diese Anlage, die neun Schließfächer umfasst, ist ein Geschenk der Möhler-Stiftung Stuttgart. Die Stiftung ließ bereits vor knapp zwei Jahren in der Caritas Tagesstätte in Stuttgart (Olgastraße 46) eine baugleiche Anlage errichten. Dort wurden die Fächer dankend angenommen, sodass die Idee aufkam, auch in Ludwigsburg Schließfächer aufzustellen.

„Die Anlage ist eine geniale Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot, und passt zu unserem Motto ‚Hilfe zum Überleben auf der Straße’“, sagt Heinrich Knodel, Geschäftsführer der Wohnungslosenhilfe, die 16 Standorte mit Unterkunfts- und Wohnangeboten in Ludwigsburg hat. Zwischen 9 und 14 Uhr sei in der Tagesstätte Personal da, das die Schlüssel für die Schließfächer herausgibt und entgegennimmt. Das Fach kann aber auch über Nacht für wichtige Unterlagen, Unersetzbares und alles, was nicht zum Schlafen gebraucht wird, genutzt werden.

2017 betreute die Ludwigsburger Wohnungslosenhilfe 216 Menschen. Davon konnten die meisten in Notunterkünften, in Programmen mit betreutem Wohnen oder auch bei Bekannten untergebracht werden. 53 Personen nutzten 2017 das Angebot der Tagesstätte in der Friedrichstraße: Wäsche waschen lassen sowie Kleidung aus der eigenen Kleiderkammer beziehen, duschen. Auch eine warme Mahlzeit ist zum symbolischen Preis von 1,50 Euro zu erwerben.

Ob denn überhaupt jemand obdachlos sein muss in Deutschland? „Jeder denkt, dass ihm das nie passieren könnte. Aber es kann jedem passieren“, sagt Knodel. Sieben Männer ohne festen Wohnsitz, die aktuell von Knodel und seinem Team betreut werden, seien beispielhaft dafür. Zwei seien durchs soziale Netz gefallen. Sie haben es sich durch ihr Auftreten aber auch mit den Unterkünften verscherzt, sodass sie keinen Schlafplatz haben, berichtet der Leiter der Wohnungshilfe. Die übrigen fünf Männer ohne Wohnsitz stammen aus Osteuropa und haben deshalb keinen Anspruch auf Sozialhilfe-Leistungen in Deutschland – also auch nicht auf eine Obdachlosenunterkunft. Die Männer verdienen ihren Lebensunterhalt durch Betteln und verkaufen die Straßenzeitung „Trottwar“. Duschen, Essen und Wäsche waschen können sie in der Tagesstätte, übernachten müssen sie in Unterführungen oder im Freien. Die Annahme, dass die Notunterkünfte im Winter überlaufen und im Sommer ungenutzt bleiben, ist übrigens falsch, berichtet der Geschäftsführer. Die Gründe, sozial unter die Räder zu kommen, seien individuell und wetterunabhängig.

Die Schließfachanlage vereint übrigens zwei soziale Projekte miteinander: Die Wohnsitzlosen der Friedrichstraße können sich freier bewegen, ohne ihren gesamten Hausrat bei sich tragen zu müssen. Und die Anlage, die einen Wert von rund 5000 Euro hat, wird in der Schlosserei der Justizvollzugsanstalt Heilbronn von den Insassen aus verzinktem Blech hergestellt.