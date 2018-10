Umwelt Neuer elektrischer Street Scooter im Einsatz

Ludwigsburg / Uwe Roth

Am Mittwoch hat Oberbürgermeister Werner Spec den ersten Kleintransporter ohne Verbrennungsmotor präsentiert, der bei den Technischen Diensten der Stadt (TDL) zum Einsatz kommt. Der sogenannte Streetscooter wird von einem Tochterunternehmen der Deutschen Post hergestellt. Der Stromer liefert in einigen Innenstädten inzwischen Pakete aus. In Ludwigsburg soll das orangefarbene Fahrzeug, welches das Bietigheimer Autohaus Weller geliefert hat, in den kommenden Monaten unter Beweis stellen, dass die Batterie bei Kältetemperaturen nicht vorzeitig leerläuft. „Das wird sein Härtetest“, beschreibt TDL-Leiter Hans-Jürgen Schroff das Projekt. „Nutzfahrzeuge mit Elektromotor sind sehr selten. Da bietet der leichte LKW eine Chance.“

Der elektrische Kleintransporter erweitert den Ökoanteil des kommunalen Fuhrparks, der bislang aus 16 Elektro-, Hybrid- sowie 15 Erdgasfahrzeugen besteht. In nächster Zeit will die Stadt weitere 30 Elektroautos anschaffen. Möglich macht die Anschaffung in Millionenhöhe die Bundesregierung. Aus dem Bundeshaushalt kommen aus dem „Sofortprogramm reine Luft“ 2,2 Millionen Euro als Beitrag zur Luftverbesserung in Ludwigsburg und damit zur Vermeidung von Dieselfahrverboten. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim installieren dafür die notwendigen elektrischen Ladesäulen. Auch die sind in der Bundesförderung enthalten.

Die Umsetzung könnte Probleme machen: „Das Angebot an Elektromodellen ist im Moment begrenzt“, sagt Fuhrparkmanagerin Anna Ross, die für die Umsetzung des Förderprogramms verantwortlich ist. „Wir müssen in manchen Bereichen warten, bis die Elektrovarianten erhältlich sind.“ Etwa ein Jahr hat die Stadt Zeit, die komplette Fördersumme auszuschöpfen. Zusammen mit den 700 000 Euro aus dem städtischen Haushalt verfügt sie über ein Gesamtbudget von knapp drei Millionen Euro. Ihre Stelle als Fuhrparkmanagerin wird wiederum vom Land bezuschusst.

Noch mehr Elektrofahrzeuge

Im kommenden Jahr genügend Elektrofahrzeuge zu ergattern, dürfte nicht einfach werden. Wie Heinz Handtrack vom Referat Nachhaltige Stadtentwicklung in Berlin erfahren hat, möchte der Bund die Förderung auf 80 Prozent hochsetzen – vorausgesetzt die EU-Kommission gibt dafür die Genehmigung. Viele Kommunen haben sich vorgenommen, alte Dienstfahrzeuge zu ersetzen. Auch die Kreisverwaltung will sich 22 Elektrofahrzeuge und neun Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge im Wert von 870 0000 Euro zulegen. Sie erwartet eine Fördersumme über 485 000 Euro vom Bund (die BZ berichtete).