Amt Neue Chefin für 93 Beschäftigte

Ludwigsburg / bz

Corinna Bosch ist die neue Leiterin des Ludwigsburger Amts von Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Finanzstaatssekretärin Gisela Splett hat die Baudirektorin am Freitag in Ludwigsburg offiziell ins Amt eingeführt. Corinna Bosch folgt auf Andreas Hölting, der seit April 2018 dem Amt Tübingen des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg vorsteht,.

25 Jahre beim Land

Bosch ist seit fast 25 Jahren im Dienst des Landes und hat sich in verschiedenen Leitungspositionen bewährt, teilt das Ministerium für Finanzen in einem Schreiben mit.

In Ludwigsburg leitet Bosch ein Amt mit 93 Beschäftigten in sechs Abteilungen. Das Amt Ludwigsburg des Landesbetriebs betreut insgesamt 177 Dienststellen der Landesverwaltung in den Landkreisen um Stuttgart in Liegenschafts- und Baufragen. Hierzu zählen unter anderem Amtsgerichte, Hochschulen, Polizeidienststellen und Finanzämter. Die Ausgaben für Bau- und Planungsleistungen, die in die Zuständigkeit des Amtes fallen, werden 2018 rund 51 Millionen Euro betragen. Hinzu kommen Umsätze im Liegenschafts- und Gebäudemanagement von 48 Millionen Euro.

Corinna Bosch wurde 1967 in Waiblingen geboren und studierte an der Universität Stuttgart Architektur. 1994 begann ihr Referendariat beim Land Baden-Württemberg. Im Anschluss war Bosch zunächst beim Staatlichen Hochbauamt Ulm tätig, bevor sie an das damalige Staatliche Vermögens- und Hochbauamt Stuttgart wechselte. In dieser Zeit betreute sie als Projektleiterin die ersten Bauabschnitte der Gesamtsanierung des Alten Schlosses in Stuttgart. Von 2001 bis 2007 war Bosch im Finanzministerium in der Abteilung Vermögen und Hochbau tätig.

2007 wechselte Bosch zur Betriebsleitung des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Von 2009 bis 2010 leitete sie ein Hochbaureferat im Amt Stuttgart des Landesbetriebs. Ab 2010 war Bosch erneut bei der Betriebsleitung des Landesbetriebs als Referatsleiterin und als stellvertretende Leiterin der Abteilung Hochbau tätig.

In dieser Zeit war sie an der Konzeption zur landesweiten Errichtung von Führungs- und Lagezentren der Polizei beteiligt. Mit dem im Bau befindlichen Führungs- und Lagezentrum kann Bosch dieses Konzept nun umsetzen. Ihr Vorgänger, Andreas Holting, war seit 2018 in Ludwigsburg tätig.