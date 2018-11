Adventsmärkte Nach 30 Jahren zum ersten Mal doppelt vertreten

Ludwigsburg / Yasina Hipp

Holzhütten werden aufgebaut, Tannenzweige angebracht und Waren angeliefert. Auf dem Ludwigsburger Marktplatz herrscht im Moment reges Treiben. Bis zum Start des Weihnachtsmarktes am kommenden Dienstag muss alles aufgebaut und bereit sein. Einer, der das ganze Erlebnis schon jahrelang mitmacht, ist Jürgen Matthias. Der 64-jährige aus Vaihingen betreibt seit 30 Jahren einen Stand mit verschiedenen Kerzen.

Zweiten Stand übernommen

Seit diesem Jahr gehört ihm noch ein weiterer Stand. „Ich habe den neuen Stand von einem guten Freund übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste“, so Jürgen Matthias. Somit verkauft er in diesem Jahr nicht nur Kerzen, sondern auch Erzgebirgische Volkskunst aus Holz. „Ich habe mich dann für den frei gewordenen Stand bei der Marktleitung beworben und musste abwarten bis diese sich entschieden hatte. Im Juli habe ich dann den Zuschlag bekommen“, sagt der Standbesitzer. Bei seiner Bewerbung wusste er nicht, ob sich auch noch andere Interessenten beworben haben oder wieso die Entscheidung dann auf ihn gefallen ist.

Matthias vermutet aber: „Ich denke, ich habe die Zusage bekommen, weil ich mit 30 Jahren auf dem Markt ja schon einiges an Erfahrung gesammelt habe.“ Seit Juli laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtszeit auf Hochtouren. Vor allem mit den neuen, bisher ungewohnten Materialien und Waren musste sich Matthias erst einarbeiten: „Ich habe den Stand nur übernommen, weil mir die hochwertigen Naturmaterialien so gut gefallen, irgendwelches künstliches Plastikzeug könnte ich nicht verkaufen.“

Dekoration ist angebracht

Nun steht die Hütte, die Dekoration ist angebracht und auch einige Nussknacker und Holzbögen säumen die Ausstellfläche in der Hütte. „Wir haben eine Woche Zeit um uns verkaufsbereit zu machen. Bis kommenden Dienstag“, meint Jürgen Matthias, „diese Woche ist ganz schön stressig, weil der Aufbau und die Dekoration sehr zeitintensiv sind.“ Unterstützt wird der 64-Jährige in seinem neuen Stand von Nadine Rieger und Denise Stiasny. Die beiden Studentinnen helfen, wo es geht und arbeiten dann natürlich auch während der Weihnachtsmarkt-Zeit im Verkauf. „Ich habe mich für den Stand beworben, weil ich die Produkte schön finde, hinter ihnen stehe und sie guten Gewissens vertreten und verkaufen kann“, so die 21-jährige Nadine Rieger. Für die beiden ist das Arbeiten auf dem Weihnachtsmarkt natürlich auch ein guter Nebenverdienst.

Ab Dienstag ist Jürgen Matthias dann jeden Abend auf dem Weihnachtsmarkt und springt zur Hilfe, wenn es bei einem seiner beiden Stände irgendwelche Probleme geben sollte. Mit seinen Kerzen ist er auch auf dem Sternlesmarkt in Bietigheim-Bissingen vertreten. „Ich bin gerne auf Weihnachtsmärkten, dort gefällt mir immer die Atmosphäre. Und hier in Ludwigsburg ist die Lichtgestaltung mit den Engeln besonders schön“, sagt Jürgen Matthias voller Vorfreude.