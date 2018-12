Turngala Mystische Ästhetik und sportakrobatische Power

Ludwigsburg / bz

Zwei bezaubernde Damen – das „Duo Sienna“ – und acht junge Frauen und Männer mit ihrem Auftritt „POWER!“ demonstrieren bei der TurnGala 2019 unter dem Titel „Reflexion“ am 3. Januar in der ludwigsburger MHP-Arena begeisternde Ästhetik und Sportakrobatik der Spitzenklasse. Dies ist einer Mitteilung zu entnehmen.

Querschnitt des Turnens

Beide Teams sind wahre Highlights im Programm der TurnGala, die der Badische Turner-Bund (BTB) und der Schwäbische Turnerbund (STB) zwischen Weihnachten 2018 und Mitte Januar 2019 auf einer Tour durch 15 Städte Baden-Württembergs präsentieren.

Die TurnGala präsentiert in den insgesamt 21 Vorstellungen ihrer internationalen Show einen Querschnitt durch die vielfältige Welt des Turnens, der Gymnastik, des Sports und aller seiner Facetten. Vordergründig möchte sie natürlich bestens unterhalten, zugleich soll sie aber auch Auftakt und „Appetithäppchen“ für das Jahr der Turn-Weltmeisterschaft im Oktober 2019 in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle sein, so die gemeinsame Mitteilung des Schwäbischen und des Badischen Turnerbunds.

Von der Artistenschule

Sina und Vienna sind zusammen das „Duo Sienna“. Die beiden Berlinerinnen zeigen mit hohem Können das gesamte Spektrum weiblicher Power und Ästhetik. An der Staatlichen Artistenschule in der Hauptstadt ausgebildet, ergatterten sie nach Ende ihrer Ausbildung beim European Youth Circus Festival in Wiesbaden 2016 den Sonderpreis der Jury. Am und im Luftring („Aerial Hoop“) entwickeln sie eine erstaunliche Dynamik. Auch an der Chinesischen Stange („Vertical Pole“) überwinden sie jegliche Distanz zwischen einander und ergänzen sich in ihrem gemeinsamen Element perfekt.

Die Show „POWER!“ setzt sich zusammen aus Sportakrobaten im Alter zwischen 13 und 32 Jahren, die aus mehreren Vereinen in Hessen und Württemberg stammen. In einer gemeinsamen Choreografie präsentieren sie Balanceelemente, Hebefiguren, meterhohe Pyramiden, Salti und waghalsige Würfe. Die Gruppenmitglieder sammelten in ihrer bisherigen Karriere schon insgesamt etwa 75 Deutsche Meistertitel, vordere Platzierungen bei Welt- und Europameisterschaften sowie Siege und Medaillengewinne bei Wettkämpfen in ganz Europa.

Info Kartenbestellungen unter Telefon (0711) 28 07 72 77 oder online. Es gibt 20 Prozent Rabatt für Turnerbund-Vereinsgruppen. Kinder bis fünf Jahre sind frei.

www.turngala.de