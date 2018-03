Gemeinderat Moderne Räume in historischer Hülle

Moderne Räume in historischer Hülle

Ludwigsburg / Uwe Roth

Die Stadt Ludwigsburg möchte den Rathaustrakt entlang der Wilhelmstraße aus dem 18. Jahrhundert in drei Bauabschnitten sanieren und modernisieren. Erste Planungen hat das Hochbauamt am Donnerstag unter dem Motto „Moderne Verwaltung in historischer Hülle“ dem Bauausschuss des Gemeinderats vorgestellt.

Die umfangreichen Renovierungsarbeiten seien vor allem den schlechten Arbeitsbedingungen für die städtischen Bediensteten geschuldet, die im Sommer unter der brütenden Hitze litten, begründete die stellvertretende Fachbereichsleiterin Gabriele Barnert die Notwendigkeit. Die Büros seien von modernen Standards weit entfernt, das Arbeitslicht schummrig, die Wasserleitungen marode. Gleichzeitig sollen mit der Sanierung die Bürgerdienste räumlich neu geordnet werden.

Neuer Eingang

Geplant ist, die Gebäudeecke Stuttgarter-/Wilhelmstraße zum neuen Eingang ins Bürgerbüro zu machen. Dazu wird der Abgang zur nicht mehr genutzten Fußgängerunterführung gedeckelt. In den ersten Stock darüber soll das Standesamt mit Trauzimmer einziehen, das derzeit sehr beengt am Marktplatz untergebracht ist. Der bisher verwaiste, historisch interessante Treppenaufgang Carl Eugen könnte als repräsentativer Aufgang zum Trauzimmer genutzt werden.

Im Oktober 2016 waren dem Gemeinderat die Ideen erstmals bekannt gemacht worden – damals von den Ratsmitgliedern sehr begrüßt. Den Vortrag am Donnerstag mit den konkreten Absichten verfolgten sie bis zu dem Punkt wohlwollend, an dem die Kostenschätzung von 16 Millionen Euro bekannt wurde. Die CDU verlangte die Einsetzung eines Controllings, das gegebenenfalls günstigere Alternativlösungen aufzeigen könnte. Aus der SPD wurde die Forderung laut, die Kosten aller geplanten städtischer Bauprojekte aufzulisten, um eine Übersicht der finanziellen Belastung zu bekommen.