Diebstahl Mit Sicherheit auf den Weihnachtsmarkt

Ludwigsburg / bz

Am Dienstag eröffnet der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt. Ein Bummel mit der Familie, eine Tasse Punsch mit Kollegen, für die Kinder eine Fahrt mit dem Karussell – der Besuch des Weihnachtsmarkts gehört für viele im Advent einfach dazu. Das gilt leider auch für Taschendiebe. Das Gedränge in der Adventszeit nutzen alle Jahre wieder Gauner und Diebe aus, um den Besuchern Geld und Wertgegenstände aus den Taschen zu ziehen. Das teilt die Polizei mit. Häufig lenkt ein Täter das Opfer ab, ein zweiter stiehlt die Beute und gibt sie an einen Dritten ab, der damit verschwindet.

Eine weitere immer wieder erfolgreiche Masche der Diebe ist es, die Kleidung des potenziellen Opfers angeblich „versehentlich“ mit Ketchup oder Senf zu beschmutzen, um durch den anschließenden Reinigungsversuch vom Diebstahl der Wertsachen abzulenken. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg setzt bei den diesjährigen Weihnachtsmärkten wieder verstärkt auf Prävention. Insbesondere beim Ludwigsburger Weihnachtsmarkt werden Polizisten die Besucher bei ihren Streifengängen über Taschendiebstahl informieren und ihnen vor Ort Tipps geben, wie sie sich davor schützen können. Sie werden dazu auch konkret Menschen ansprechen, die nachlässig mit ihren mitgeführten Wertsachen umgehen und ihnen zeigen, wie sie zum Beispiel ihren Geldbeutel sicher transportieren, so die Mitteilung weiter.

Abschreckende Wirkung

Die verstärkte sichtbare Anwesenheit der Polizei auf dem Weihnachtsmarkt soll dabei sowohl das Sicherheitsgefühl der Besucher stärken, als auch eine abschreckende Wirkung auf Diebe entfalten.

Doch die Polizei schreibt auch: Weihnachtsmarktbesucher sind Dieben keinesfalls schutzlos ausgeliefert, sondern können durch ihr Verhalten Diebstähle vermeiden. Dazu geben sie Tipps. Die Besucher sollten auf dem Weihnachtsmarkt nur so viel Bargeld mitnehmen, wie sie tatsächlich benötigen. Zudem sollten Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper getragen werden. Bei Hand- und Umhängetaschen sollte der Verschluss immer zum Körper getragen werden und zudem nie unbeaufsichtigt sein.

Die Polizei empfiehlt ebenfalls, besonders im Gedränge verstärkt auf die eigenen Wertsachen zu achten und misstrauisch zu sein, wenn man plötzlich angerempelt oder „in die Zange“ genommen wird. Ein grober Fehler, den die Polizei jedoch häufiger erlebt, sei zudem das Notieren der PIN auf einem Zettel im Geldbeutel.

Karte sofort sperren

Sollte es dennoch zum Diebstahl gekommen sein, empfiehlt die Polizei, dies direkt zu melden. Sollten Zahlungskarten abhandengekommen sein, sollten diese sofort für den weiteren Gebrauch gesperrt werden, am besten telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 11 61 16.