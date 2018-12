Weihnachtskonzert Mit dem Chor durchs Leben

Ludwigsburg / Susanne Yvette Walter

Die Abendsterne sprechen von der Gospelweihnacht und meinen damit zwei tolle Weihnachtskonzerte am Sonntag in der Kirche „St. Thomas Morus“ in Eglosheim, bei denen Gospels und Spirituals eine große Rolle spielten. Wer in der Thomas-Morus-Kirche auf die Bühne schaut, ist angetan von so einem starken Verbund ambitionierter Sänger. „Die meisten sind zwischen 18 und 60 Jahre alt“, lässt Chorleiter Jörg Thumm wissen, der die Abendsterne seit 1996 leitet. „Am meisten freue ich mich darüber, dass viele lückenlos vom Kinder- und vom Jugendchor zu den Abendsternen gewechselt sind und dem Chor auch in der schwierigen Zeit der Pubertät die Treue gehalten haben. Die heutige Jugendleiterin Aleksandra Rogowski zum Beispiel hat hier schon als kleines Mädchen mitgesungen“, erzählt Thumm.

Die Mischung macht’s bei den Weihnachtskonzerten der Abendsterne. „Wir haben so schöne deutsche Weihnachtslieder. Die soll man ruhig hören“, findet Thumm und die Abendsterne stehen hinter dieser Entscheidung. Beim ersten Weihnachtskonzert am Sonntag zum Beispiel erklang der letzte Ton von „Süßer die Glocken nie klingen“ und genau dann begann das Glockengeläut draußen. „Da ging ein Raunen durch die Reihen und viel dachten, wir hätten das so geplant“, schmunzelt der Thumm. Am meisten freut er sich darüber, wenn er, der seinem Chor direkt gegenübersteht, so manchmal bei Singen „ein feuchtes Auge“ entdeckt. „Das zeigt mir, dass auch die Abendsterne gefühlsmäßig dabei sind. Für einen Chorleiter gibt es nichts Schöneres“, erklärt er.