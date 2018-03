Consulting MHP mit zweistelligem Wachstum

bz

Wie in den Jahren zuvor ist die Management- und IT-Beratung MHP mit Sitz in Ludwigsburg auch 2017 weiter stark gewachsen. Im zurückliegenden Geschäftsjahr erwirtschaftete die Tochtergesellschaft der Porsche AG nach eigenen Angaben einen konsolidierten Umsatz von 322 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von über 20 Prozent. Der größte Anteil entfiel erneut auf das Geschäft mit Kunden aus dem sogenannten Mobility-Sektor. Positiv entwickelten sich auch das Geschäft mit Kunden aus dem Bereich Manufacturing sowie das Geschäft in den Auslandsgesellschaften – insbesondere in den USA.

Marc Zimmermann, kaufmännischer Geschäftsführer bei MHP, sagte: „Wir blicken wieder auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück – national und auch international. Und wir können mit Blick auf das Ende des ersten Quartals bereits sagen, dass die Aussichten für 2018 weiterhin sehr gut sind. Das liegt unter anderem daran, dass wir als Digitalisierungsexperte mit unserem Portfolio den Unternehmen – vor allem aus den Bereichen Mobility und Manufacturing – einen anerkannten Mehrwert bieten. Wir sind für die zukünftigen Herausforderungen der digitalen Transformation hervorragend aufgestellt“, so Zimmermann.

Auch beim Personal hat MHP erneut zugelegt. Ende 2017 waren weltweit 2099 Mitarbeiter bei der MHP-Group beschäftigt – Ende 2016 waren es noch 1745 Mitarbeiter.

Wie beliebt MHP bei den Mitarbeitern und den Bewerbern ist, belege, so MHP, auch 2017 wieder eine Vielzahl von Top-Platzierungen in Arbeitgeber-Rankings – zum Beispiel Focus, Glassdoor und Kununu.

Der besondere Beratungsansatz von MHP ist „die Symbiose aus Management- und IT-Beratung“, wie es in einer Unternehmensdarstellung heißt. Dabei optimiert und digitalisiert MHP die Prozesse seiner Kunden über die komplette Wertschöpfungskette. Aktuell werden von den mehr als 2000 Mitarbeitern mehr als 300 Kunden weltweit betreut.