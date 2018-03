Erweiterung Mehr Platz für Möbel

Von Uwe Roth und Andreas Lukesch

Seit 2012 ist eine Erweiterung des Möbelhauses XXXL Mann Mobilia an der B27 Richtung Bietigheim-Bissingen im Gespräch. Nun hat am Donnerstag der Bauausschuss des Gemeinderats Ludwigsburg einer dazu notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt. Die BDSK-Handelsgruppe mit Sitz in Würzburg beabsichtigt, die Verkaufsfläche nahezu zu verdoppeln. Derzeit beträgt sie 13 700 Quadratmeter. Nun sollen 10 000 Quadratmeter dazukommen – das entspricht etwa der Größe eines Fußballfelds.

Mit knapp 24 000 Quadratmetern ist dann XXXL Mann Mobilia in etwa halb so groß wie das sechs Kilometer entfernte Möbelhaus Hofmeister (50 000 Quadratmeter). Auch dort gibt es Umbaupläne. Frank Hofmeister, Chef des Einrichtungshauses Hofmeister, setzt allerdings nicht in erster Linie auf eine Flächenerweiterung, sondern auf zusätzliche Angebote, die Kunden locken sollen. So plant Hofmeister, wie berichtet, die Erweiterung durch ein Gartencenter und ein Zoofachgeschäft. „Noch mehr Quadratmeter sind nicht unbedingt die Lösung, es braucht zusätzliche Magnete“, sagte Hofmeister der BZ.

Der Wettbewerb im Möbelhandel ist hart. Die Häuser müssen sich nicht nur gegen die Online-Händler wappnen, sondern auch gegen zunehmende Verkaufsflächen in der Region In Heilbronn will laut Hofmeister beispielsweise Möbel Rieger 2019 neu eröffnen. Auch Hofmeister plant, in dem Jahr mit dem erweiterten Sortiment an den Start zu gehen.

Die Gemeinderäte in Ludwigsburg begrüßten in der Mehrheit die Standorterweiterung von XXXL Mann Mobilia. Sie erhöhe die Gewerbesteuereinnahmen und bringe Arbeitsplätze. Gleichzeitig fürchteten vor allem Mitglieder der CDU-Fraktion, die stark befahrene Durchgangsstraße könnte wegen des zusätzlichen Verkehrs endgültig kollabieren. Zumal die Anlieferung über die Bundesstraße erfolgen solle. Für den LKW-Verkehr wird nach den bisherigen Plänen eine Bedarfs­ampel eingerichtet, damit die Fahrer von der Autobahn herkommend links auf das Firmengelände abbiegen können.

Baubürgermeister Michael Ilk versicherte, dass auf der Grundlage zweier Verkehrsgutachten die bestmögliche Lösung gefunden worden sei. „Die Ampel kann man so steuern, dass die grüne Welle nicht gestört wird“, sagte Stadtplanungsamtsleiter Martin Kurt. Ein Vertreter des Handels­unternehmens betonte in der Sitzung, dass der Lieferverkehr überschaubar bleibe. Die Kunden würden künftig aus dem neuen Warenlager in Korb (Rems-Murr-Kreis) direkt beliefert. Die LKW lieferten lediglich die Möbel für die Ausstellung an sowie die Waren, die Kunden sofort mitnehmen könnten.

Standort sichern

Die Verwaltung stehe hinter dem Erweitungsvorhaben, stellte Ilk klar. Nur damit könne der Standort des Möbelhauses erhalten bleiben. Der Entwurf sei „gut durchgeplant“. Dabei sieht dieser große Veränderungen im Gebiet Mäurach vor: So muss ein Schützenvereinsheim abgerissen und an anderer Stelle neu gebaut werden. Ein Autohändler hat das Gebiet bereits verlassen und in der Nähe einen neuen Standort gefunden. Und da viel Grün für den Gebäudezuwachs überbaut wird, war der Artenschutz ein großes Thema. Die Eingriffe in das Schutzgut Arten und Biotope, das Landschaftsbild, den Wasserhaushalt und die klimatische Situation seien „als hoch zu bewerten“. Ein Ausgleich erfolge über das „Ludwigsburger Ökokonto“.