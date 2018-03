Ludwigsburg Mehr Geld für Ludwigsburger Gemeinderäte

Ludwigsburg / Uwe Roth

Die 40 Ludwigsburger Gemeinderäte sollen von März an mehr Geld für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten. Am Dienstag stimmte der Verwaltungsausschuss einer Anhebung der Monatspauschale von 200 auf 300 Euro je Mitglied zu. Das Sitzungsgeld erhöht sich von 40 auf 50 Euro. Auslagen für die Kinderbetreuung oder Pflege von Familienangehörigen während der Sitzungen werden pauschal mit 50 Euro erstattet. Der Beschluss muss noch vom Plenum des Gemeinderats bestätigt werden. Das wird voraussichtlich am Mittwoch der Fall sein.

Die Fraktionsvorsitzenden erhalten künftig 60 statt 50 Euro zusätzlich für jedes Fraktionsmitglied. Beim CDU-Fraktionschef Klaus Herrmann macht das ein erhöhtes Entschädigungsgeld von 660 Euro monatlich aus. Bei der Grünen-Chefin Elfriede Steinwand sowie SPD-Fraktionsvorsitzende Margit Liepins sind das 480 Euro zusätzlich zur Monatspauschale und den diversen Sitzungsgeldern.

Oberbürgermeister Werner Spec betonte in der Sitzung, dass es „höchste Zeit gewesen ist, die Sätze zu aktualisieren.“ Die Anhebung sei „gerechtfertigt und maßvoll“. Die Monatspauschale war seit mehr als 20 Jahren gleich geblieben. Das Sitzungsgeld war zuletzt 2012 von 35 auf 40 Euro angehoben worden.

Zeitaufwand ist größer

Spec sagte, der Öffentlichkeit sei oftmals nicht bewusst, wie hoch der Zeitaufwand für die Gemeinderäte sei. In den vergangenen Jahren sei dieser zudem immer größer geworden. Kongresse, Tagungen und Bürgerveranstaltungen verlangten von den Räten ein wachsendes Zeitbudget zusätzlich zur üblichen Gemeinderats­tätigkeit. „Das ist eine Menge Holz“, stellte der Oberbürgermeister fest, um deutlich zu machen, dass die Stadtverwaltung hinter dem Beschlussantrag steht.

In ihren Wortmeldungen versicherten Ratsmitglieder, dass üblicherweise der Sonntagnachmittag damit verbracht werde, die Sitzungsunterlagen der kommenden Woche zu studieren. Dennoch zeigte sich Grünen-Rat Michael Vierling besorgt, einzelne Bürger könnten sich über die Mehrkosten für den städtischen Haushalt öffentlichkeitswirksam aufregen. Es sei aber richtig, dass die jetzt vorgesehene Anhebung „nicht nur symbolischer Art ist“, sondern vor allem die Arbeit in den Gremien besser honoriert.

CDU-Fraktionschef Herrmann gab zu Protokoll, dass mit den künftigen Entschädigungszahlungen der Gemeinderat nach seinen Recherchen „im Mittelfeld liegt“. In den Städte Konstanz und Mannheim beispielsweise bekämen Ratsmitglieder eine Monatspauschale von 700 Euro. Sitzungsgelder seien damit aber abgegolten.

In Bietigheim-Bissingen gelten seit Anfang des Jahres neue Sätze: Seither erhalten Gemeinderäte aus der Stadtkasse eine Pauschale von monatlich 175 Euro (150 Euro ohne Fraktionszugehörigkeit), somit um einiges weniger als in Ludwigsburg. In beiden Städten wird jedoch gleiches Sitzungsgeld in Höhe von 50 Euro bezahlt. Fraktionsvorsitzende erhalten zu ihrer monatlichen Grundpauschale von 205 Euro weitere 20 Euro pro Fraktionsmitglied. Für den CDU-Fraktionschef sind das 405 Euro, für den der SPD 365 Euro, der Freien Wähler 345 Euro sowie für den der GAL 305 Euro. In Sachsenheim fand die letzte Anhebung im Oktober 2013 statt. Seither gelten die Sätze: 50 Euro für jeden Gemeinderat im Monat, weitere 40 Euro für eine Sitzung. Fraktionssitzungen werden nicht extra vergütet. Die Vorsitzenden erhalten 10 Euro je Fraktionsmitglied.

Info Am Mittwoch, 28. Februar, 17 Uhr, tagt der Ludwigsburger Gemeinderat im Großen Saal des Kulturzentrums. Themen sind nicht nur die Entschädigungszahlungen, sondern auch die Anschlussunterbringung in der Mörikestraße, das Schauinsland sowie die diesjährigen Verkaufsoffenen Sonntage.