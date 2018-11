Bewährung Marihuana in der Bäckertüte

Ludwigsburg/Freiberg / bz

Sechs Monate Gnadenfrist bleiben einem 19 Jahre alten Jugendlichen, will er nicht ins Jugendgefängnis in Adelsheim einrücken. Ihm war vor Gericht unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln vorgeworfen worden. Der aus Syrien eingewanderte Minderjährige muss Gespräche zur Tataufbereitung führen, zur Drogenberatung „Chillout“ des Landratsamtes gehen, 90 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und seine Teilnahme an der Maßnahme „Move“ des Jobcenters nachweisen.

Angerauchter Joint

Ein Polizeibeamter hatte den Angeklagten am 26. Juli dieses Jahres gegen 17.30 Uhr mit einem angerauchten Joint in der Alleen-/Seestraße Ludwigsburg erwischt. Der Beschuldigte erinnerte sich angeblich vor Gericht nicht genau daran, worum es geht. Er meine an jenem Tag nicht alleine, sondern mit einem Kumpel unterwegs gewesen zu sein. Ein Polizeibeamter aber erinnerte sich genau, dass es der Angeklagte war, der zum Tatzeitpunkt eine Bäckertüte weggeworfen hat, in der Marihuana, Haschisch und zehn Drogen-Tabletten waren.

Körperverletzung und Betrug hatten den jungen Einwanderer schon einmal vier Wochen in die Jugendarrestzelle geführt, bevor dieser erst am 19. Juli dieses Jahres wegen Drogenbesitzes und Drogenhandels für zwei Jahre unter Bewährung gestellt worden war. Denn am 26. Februar vergangenen Jahres hatte ihn die Polizei bei einem versuchten Einbruch in eine Wohngruppe des Jugenddorfes Schloss Kaltenstein in Vaihingen erwischt.

Diebeswerkzeug im Rucksack

Dort war eine Fensterscheibe eingeschlagen worden, im Rucksack des Angeklagten befanden sich ein Seitenschneider, ein Taschenmesser, ein Hammer sowie ein Schlagstock. Schloss Kaltenstein erstatte damals mit der Vermutung, die jungen Leute hätten in einer Wohngruppe Wertsachen stehlen wollen, Strafanzeige. Der versuchte Einbruchsdiebstahl konnte aber niemandem nachgewiesen werden, das Verfahren wurde eingestellt.

„Wollen Sie ins Gefängnis“, fragte Jugendrichterin, Franziska Scheffel nach, warum der junge Angeklagte ihre Auflagen nicht befolgt und bei seiner Bewährungshelferin nicht gespurt habe. Er habe nicht immer so richtig verstanden, wo er zuerst hin soll und was er zuerst machen soll, gab der Angeklagte zurück. Sein Verteidiger führte hinzu, sein Mandant aus Damaskus komme mit „dieser Bürokratiebeschulung“ nicht zurecht. Der junge Syrer sei noch ein recht „junges Pflänzchen“ und ob diesem ein Gefängnisaufenthalt etwas nutze, bezweifle er.