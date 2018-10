Konzert Maeckes setzt auf Heimatverbundenheit und Energie

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Mit einem Knall kam er auf die Bühne, sprang durch das Strobo-Licht und wurde vom Publikum im brechend vollen Scala lauthals bejubelt. „Hallo ihr Ludwigsburger, Kornwestheimer und Besigheimer“, begrüßte er am Freitagabend sein Publikum. Der Hip-Hopper Maeckes, bürgerlich Markus Winter, vor allem bekannt als Teil der Stuttgarter Hip-Hop-Kombo Die Orsons, hatte Heimspiel.

Seinerseits in Kornwestheim aufgewachsen, kannte der Musiker die Bühne des Kultkinos Scala nur zu gut, und der Lokalmatador wurde von seinem Publikum gefeiert wie ein Rockstar. Sein Song „tilt“, nach seinem gleichnamigen Album benannt, das vor ziemlich genau zwei Jahren veröffentlicht wurde (21. Oktober 2016), umschloss den über eineinhalbstündigen Auftritt wie eine musikalische Klammer. Ob es waghalsig war, sein Publikum bereits beim ersten Song zum Springen aufzufordern? Auf jeden Fall, Maeckes ging aufs Ganze. Wer so vorlegt, muss auch nachlegen – und das tat er.

Ein Kracher nach dem anderen

Jeder Song wurde heftiger gefeiert als der Vorherige. Aus Liedern, denen man sonst eher an verregneten Sonntagnachmittagen, eingewickelt in eine Decke und mit einer Tasse Tee in der Hand lauscht, wurden stimmungsgeladene Partykracher. „Unperfekt“ etwa, eine tiefsinnige Ballade („Und ich werde wohl nie verstehen, wie mich so irgendjemand lieben kann“), sang das Publikum so ambitioniert mit, dass nicht mehr klar war, wer hier wem etwas vorsingt. In einer bemerkenswerten Lautstärke schmetterte das textsichere Ludwigsburger Publikum den Refrain in Dauerschleife. Schlagzeuger Will Belgart setzte nochmals mit dem Beat ein, Bassist „Future Franz“, der auch das Vorprogramm mit seiner eher gewöhnungsbedürftigen, höchst ironischen Musik gestaltete, wunderte sich „Was isch mit euch“ und Maeckes stellte fest, „Ludwigsburg ist der offizielle Maeckes & die Katastrophen-Chor“. „Die Katastrophen“, Maeckes’ Band, waren übrigens alles andere als katastrophal.

Hervorragende Leistung

Neben der hervorragenden spielerischen Leistung (Multiinstrumentalist Philipp Thimm etwa spielte Gitarre, Cello und ein Blasinstrument), brachte sich die Truppe auch in die Interaktion mit dem Publikum ein, die der Frontmann groß schrieb. Das Publikum, das von sich aus schon sehr aktiv war, wurde bei jedem Song zu etwas anderem aufgefordert: Abwechselndes Klatschen, Springen, zu „Ich tanze nicht“ wurde alternierend getanzt und nicht getanzt. Beim Song „Partykirche“ trug es den 36-Jährigen auf Händen, sodass Maeckes wortwörtlich übers Wasser (Publikum) gehen konnte. Ob das Soloprojekt des Die-Orsons-Mitglieds der Stuttgarter Hip-Hop-Gruppierung im Wege steht und es Zwist in die Vier-Mann-Band bringt? Das kann entschieden verneint werden, denn die übrigen drei Mitglieder der Orsons waren beim Auftritt im Scala anwesend. Nachdem sie etwa in der Mitte des Konzerts „Jetzt“, ihren Klassiker aus dem Jahr 2012, gemeinsam mit Maeckes interpretierten, überraschten sie das Publikum gegen Ende des Auftritts erneut, als sie wiederholt auf die Bühne stürmten und dem begeisterten Publikum ihren größten kommerziellen Hit „Schwung in die Kiste“ präsentierten.

„Ich will nicht gehen“ gestand das Partytier Maeckes in seinem pastell-gelben Anzug, den er auch auf dem Albumcover seines jüngsten Albums trägt sowie in diversen Musikvideos wie „Inneres/Äußeres“ oder auch „Loser“. Ein Abend der Extraklasse in der einmaligen und heimeligen Atmosphäre des Kinoraums im Scala. Ein energiegeladener Maeckes, der auf Heimatverbundenheit setzt und mit seinem Publikum auf Tuchfühlung geht und ein treues, aktives und textsicheres Publikum, das den Künstler auf Händen trägt. Alles in allem ein grandioser Abend voller Höhepunkte.