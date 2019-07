Die Sprengstoffverordnung lässt keinen Interpretationsspielraum. Böllern ist das ganze Jahr über verboten, ausschließlich im Zeitraum vom 31. Dezember bis zum 1. Januar dürfen Feuerwerke der Klasse II, das ist sogenanntes Kleinstfeuerwerk, wie Fontänen, Raketen, Chinaböller und Batterien, gezündet werden. Der Verkauf an Privatpersonen ist nur an den drei Tagen vor Silvester erlaubt und nur an Volljährige. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass privates Böllern an Silvester eben rechtlich erlaubt ist. Bislang konnte dies nur mit der Begründung besonderer Brandschutzgefahr außer Kraft gesetzt werden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) möchte dies nun ändern und beantragt den Böller-Stopp in Innenstädten mit hoher Luftbelastung aus Gründen der Luftreinhaltung.

Ludwigsburg wird auch genannt

31 Städte werden zu den betroffenen Städten mit hoher Luftbelastung gezählt. Neben Berlin, Stuttgart und München zählt bekanntlich auch Ludwigsburg mit einem Stickstoffdioxid-Wert im Jahresmittel von 51 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bei einem vorgeschriebenen Grenzwert von 40 Mikrogramm dazu. Die DUH weist in ihrem Antrag darauf hin, dass die „Belastung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub an Silvester 16 Prozent der jährlichen Menge aus dem Straßenverkehr entspricht“. In den wenigen Stunden zum Jahreswechsel werden deutschlandweit zirka 5000 Tonnen Feinstaub (siehe Infobox) freigesetzt. Weiter heißt es, dass Berlin und München nun Pyrotechnik in ihren hochbelasteten Innenstädten beschränken beziehungsweise verbieten wollen. Ob das auch für Ludwigsburg eine Option ist?

„Wir sondieren noch. Das ist rechtlich schwer greifbar“, sagt Heinz Mayer, der städtische Fachbereichsleiter für Sicherheit und Ordnung in der Barockstadt. Das Gesetz sehe ein solches Verbot nicht vor, so der Experte. „Luftreinhaltung gilt nicht als Grund“, das private Böllern zu verbieten, sagt Mayer – zumindest bislang nicht. Jedoch stehe man dem Vorschlag offen gegenüber, die Ludwigsburger Stadtverwaltung wolle sich mit München in Verbindung setzen und klären, ob eine rechtliche Grundlage da sei, das private Zündeln an Silvester in der Innenstadt zu verbieten.

Mayer stellt sich aber noch eine weitere Frage: „Wenn es soweit kommen sollte, dann muss man das kontrollieren und überwachen. Wie wäre das umsetzbar?“

Ein Blick nach Bietigheim

Ein Blick nach Bietigheim-Bissingen zeigt, wie die Stadt das Verbot umsetzt. Die Bietigheimer Innenstadt ist nämlich pyrotechnische Verbotszone, freilich aus einem anderen Grund: In Bietigheim greift der Grund der Brandschutzgefahr durch die vielen Fachwerkhäuser. „Durch eine Verschärfung der Sprengstoffverordnung zum 1. Oktober 2009 wurde es verboten, pyrotechnische Gegenstände in unmittelbarer Nähe zu Fachwerkhäusern abzubrennen. Dies betrifft die Bietigheimer Altstadt“, sagt Claudia Schneider vom Bietigheimer Presseamt auf Anfrage der BZ. Die Kontrolle erfolge von der Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei, „nach Möglichkeit“, so die Stadtsprecherin. „Wer erwischt wird, hat eine Ordnungswidrigkeit begangen, die mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden kann“, sagt die Pressesprecherin. Das schrecke ab.