Ludwigsburg Ludwigsburg in Feierlaune

Ludwigsburg / Jonathan Lung

Ein Jubiläum wurde in der Nacht vom Samstag auf Sonntag am vergangenen Wochenende gefeiert: Die Live Nacht lud zum 25. Mal in die Kneipen von Ludwigsburg, zu Musik und Drinks. 14 Bands unterschiedlichster Genres erwarteten die Besucher in ebenso unterschiedlichen Locations. Ab 21 Uhr startete der Abend und ging dann zum Teil bis fünf Uhr munter weiter.

Im Brauhaus stand die „KBR Band“ auf der Bühne. Rock, Pop und Blues coverten sie und heizten dem Publikum ein: Billy Joels „Piano Man“ ebenso wie „Love my Life“ von Robbie Williams, kaum einer konnte da stillhalten und schon standen die ersten Tänzer vor der Bühne und es wurden bald mehr. An der Bar gab es kaum ein Innehalten, Bierkrug um Bierkrug ging über die Theke und an die Tische. Man habe zwar schon einmal auch bei der Live-Nacht mehr Gäste gehabt, stellt die Geschäftsleiterin fest, die gute Stimmung bestreitet sie aber nicht. Viele der Gäste, die sich zu einem Teil auch aus Fans der Band zusammensetzten, verbrachten hier auch den ganzen Abend, zogen also nicht im Halbstundentakt von Bar zu Bar weiter, sondern blieben an einem der begehrten und in dem vollen Lokal raren Tischen.

Einen Steinwurf vom Brauhaus entfernt erwartete den Besucher ein ganz anderes Programm: Cocktails und Reggeaton, Salsa, Bachata und Merengue im Café Zeitlos. Bis auf die Straße hörte man die Band „Crema Latina“, die Tanzfläche war voll.

Drei Alternativen am Marktplatz

Am Marktplatz boten sich gleich drei Alternativen: Das Towers Irish Pub mit „Mallet“ auf seiner Bühne war gerammelt voll. Classic Rock wurde hier gespielt. Direkt gegenüber bot Solokünstler „Paulo“ im BarOn ein Programm von der Ballade bis zu modernen Partyhits. „Was soll ich spielen?“, fragte er seine Fans – und die Wünsche nahmen kein Ende. Auch am Marktplatz spielten gleich zwei Bands im Permesso: Einmal heizten „Juuns“ mit Rock- und Popsongs aus den letzten fünfzig Jahren ein, im Keller spielten dagegen „Perfect Heat“ Pop, Rock, Funk und R’n’B. Letztere spielte als einzige überhaupt bis vier Uhr und bot damit die Abschlusslocation.

„Tolle Stimmung“ waren sich die Bandmitglieder von den „Just Friends“ im Ennui Café einig. Mit ihren virtuosen Coverversionen heizten sie dem Publikum ein, konnten selbst kaum stillhalten, legten durchaus auch eine kurze Tanzeinlage auf der Couch ein. „Die Gäste kommen und gehen“, stellten sie fest. In den Pausen zwischen ihren insgesamt vier Sätzen zogen natürlich einige weiter, dafür kämen neue nach oder die gleichen auch wieder. Nur nach dem dritten Satz, nach Mitternacht, würde es leerer, stellt die Live-Nacht erfahrene Band fest, das sei aber in allen Lokalen so, auch im Towers, wo sie schon einmal waren.

Auch im Viva kam die Bar kaum zur Ruhe: Die Drinks von der speziellen Live-Nacht-Karte wurden zügig ausgeschenkt, während „Dragon Fire“ Song um Song spielte – und performte. Die schon als „mitreißend“ beworbene Bühnenshow zu den Charts-Covern der Band ließ kaum einen kalt, geschweige denn stillhalten.

Auch im Ratskeller spielten zwei Bands: Im randvollen Saal brachten die „Friendly Elf“ mit ihren Rocksongs die Menge, die Wände und die Kronleuchter zum Beben. Im Ratskellerrestaurant spielten parallel „Patrick Noe & Friends“ und interpretierten bekannte Titel neu. Die Stimmung war entsprechend gut, die Tische reichten bald nicht mehr, aber die Band ließ ohnehin kaum jemanden stillsitzen – auch wer einen Sitzplatz hatte, stand bald, die Arme in der Luft. Nur einmal musste die Band ihr Publikum enttäuschen: Als sie um zwei Uhr ihren Auftritt beendete.